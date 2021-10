Stadia: tutto ciò che devi sapere sul servizio di cloud gaming di Google

Stadia è il nome del servizio di streaming di giochi di Google. Simile a NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna , è una piattaforma che ti consente di giocare ai videogiochi praticamente su qualsiasi dispositivo tramite lo streaming di giochi ospitati su server cloud. Non scarichi alcun gioco; puoi invece trasmetterli in streaming direttamente sui tuoi dispositivi, a condizione che Internet sia abbastanza veloce da supportare Stadia.

A differenza di GeForce Now, che ti consente di riprodurre in streaming i giochi acquistati su Steam, dovrai acquistare le porte Stadia per riprodurli. Ma puoi accedere a una libreria di giochi in crescita abbonandoti a Stadia Pro.

Il vantaggio di Stadia è che non hai bisogno di un PC costoso o di una potente console di nuova generazione per giocare a nuovi giochi con una grafica meravigliosa e frame rate elevati. Invece, puoi giocare sui dispositivi che già possiedi. C’è un enorme elenco di telefoni e dispositivi compatibili con Stadia , inclusi iPhone, Macbook, Chromebook, tablet Chrome OS e dispositivi Android TV o Google TV per televisori.

Sebbene Stadia sia disponibile a Porto Rico e in Alaska, vale la pena notare che non è disponibile per i residenti delle Hawaii o di Guam. Inoltre, il controller Stadia attualmente non può essere acquistato in Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania o Slovacchia.

Che tu scelga il livello gratuito o a pagamento, puoi riprodurre in streaming i giochi Stadia solo nei paesi in cui il servizio è disponibile. Di seguito sono riportati i 22 paesi in cui Google offre il servizio (finora):

La prima differenza quando si confrontano Stadia e Stadia Pro è la qualità del flusso di gioco. Il livello Stadia gratuito ti consente solo lo streaming a 1080p con audio stereo, anche se puoi raggiungere almeno 60 FPS. Stadia Pro sblocca l’opzione per lo streaming di giochi in qualità fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo (FPS), oltre a generare audio surround 5.1. Google ha anche affermato che alla fine porterà i giochi 8K a 120 FPS ai membri Pro.

Una delle domande più comuni su Stadia è se è necessario abbonarsi o meno per utilizzarlo. La risposta è no. Come qualsiasi altra libreria di giochi, puoi acquistare e giocare a qualsiasi gioco desideri senza un abbonamento. Tuttavia, un abbonamento a Stadia Pro ti offre alcuni vantaggi che vale la pena considerare seriamente se prevedi di utilizzare Stadia regolarmente.

Abbiamo seguito lo sviluppo di Stadia per molto tempo (dai tempi del beta test quando era noto come Project Stream) e alla GDC 2019 siamo stati in grado di provare Stadia per la prima volta . Sebbene quell’esperienza fosse limitata a un solo gioco (Assassin’s Creed Odyssey), ne siamo usciti cautamente ottimisti. Quindi, al Google I/O 2019, ci è stato permesso di utilizzare il controller ufficiale di Stadia, che ci è piaciuto molto.

Google ha distribuito i primi bundle Stadia Founder’s Edition a novembre 2019 e il nostro Russell Holly ha scritto la nostra prima recensione su Stadia . Durante il suo tempo con Stadia, Russell amava il controller. Ha affermato che il servizio ha funzionato come per magia: non dover aspettare il download e l’aggiornamento dei giochi è una proposta entusiasmante per il futuro dei giochi. Sfortunatamente, l’esperienza complessiva di Stadia sembrava incompleta con le funzionalità mancanti e la mancanza di compatibilità per i dispositivi non Google. Abbiamo quindi esaminato Google Stadia tre mesi dopo e abbiamo scoperto che non era cambiato abbastanza. Sembrava ancora una beta costosa.

Col senno di poi, sappiamo da vari rapporti che questo era un problema evitabile. Secondo quanto riferito, il team dirigenziale di Stadia ha subito pressioni per lanciare la piattaforma in anticipo, anche se gli sviluppatori pensavano che dovesse rimanere in versione beta fino a quando non avrebbero potuto fornire completamente il concetto di cloud gaming. Quindi, invece, è stato lanciato Stadia e i dirigenti hanno cercato di compensare le funzionalità mancanti spendendo decine di milioni di dollari per gioco per ottenere esclusive come Red Dead Redemption 2 sulla piattaforma.

Stadia si è seriamente evoluto dal suo lancio prematuro. Ora ha una libreria di giochi molto più ampia, con più titoli di lancio AAA e vendite regolari, quindi non ti senti come se stessi sempre pagando un extra per i vecchi giochi. In effetti, nella nostra più recente recensione di Stadia 2021 , abbiamo elogiato il servizio per aver realizzato il suo potenziale come “piattaforma di gioco legittima” che trasmette giochi in streaming a una qualità costantemente elevata se si dispone di Internet veloce.

Sfortunatamente, quella recensione è stata quasi immediatamente seguita dalla notizia che Stadia Games and Entertainment , lo studio di sviluppo proprietario di Google per giochi esclusivi, stava chiudendo. Secondo fonti Bloomberg, SG&E stava lavorando a giochi “che potevano funzionare solo su una piattaforma cloud” con meccaniche guidate dall’intelligenza artificiale, incluso un prototipo “incrocio tra un Assistente Google e un animale domestico Tamagotchi” per interagire con creature NPC intelligenti.

Da allora, il brusio intorno a Stadia è solo peggiorato. Abbiamo appreso che la dirigenza di Stadia ha elogiato i “grandi progressi” dei suoi team di sviluppo una settimana prima di chiuderli; che Google ha avuto problemi a correggere i bug di Journey to the Savage Planet perché aveva licenziato o riassegnato gli sviluppatori di SG&E; e che Stadia sta affrontando un’azione legale collettiva per non aver mantenuto le promesse di marketing di trasmettere in streaming alcuni dei suoi giochi in 4K.

Il nostro più recente rapporto sullo stato di Stadia è provvisoriamente ottimista, grazie alla notizia che oltre 100 nuovi giochi Stadia arriveranno nel 2021. Ma è difficile non essere pessimisti sulle possibilità di Stadia quando la leadership di Google non sembra investita nella longevità del servizio.