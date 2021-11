3 modi per guadagnare online nel 2022

Cercare di guadagnare online è un sogno di molte persone e già ne abbiamo parlato in precedenza in un nostro precedente articolo. Infatti, sarebbe comodo avere uno stipendio extra se non proprio un bel lavoro da svolgere direttamente in rete. Sia che si tratti di un’attività secondaria sia che si scelga di operare su internet, ciò che è certo è che la rete offre tantissimi lavori alternativi. Tali impieghi possono essere testati da chi non riesce a inquadrare la propria carriera nella vita reale oppure da chi sogna un lavoro da “nomade digitale”.

Negli ultimi anni il boom dei lavori online si è fatto strada e sta continuando a crescere, complice anche la pandemia da Covid-19.

Il colosso dell’incrocio delle domande e offerte di lavoro LinkedIn, sul tema ha anche pubblicato un report ad hoc che chiarisce le idee su quali sono i lavori in rete, quanto stanno crescendo e quali sono i metodi migliori per riuscire a lavorare online guadagnando. Vediamo i 3 business più famosi del web che forse non conoscevate.

1 – Dropshipping

Il dropshipping è una delle idee migliori per riuscire a guadagnare mediante la rete. A oggi questa realtà è stata scelta da migliaia di persone. Il proprio permette di rivendere i prodotti direttamente ai clienti senza dover gestire un magazzino o un inventario. Tale attività permette di guadagnare senza fare un grande investimento e quindi mantenendo il rischio a dei livelli molto bassi. Il fornitore non si occuperà solo dell’inventario ma spedirà anche gli articoli ai clienti, al posto vostro. Intanto, voi invece potreste concentrarvi sui dati relativi ai clienti stessi oppure al marketing. Dunque, coloro che hanno un background nell’ambito del marketing e che vogliono realizzare un business a basso rischio possono sicuramente optare per questa scelta che permette di essere proprietari della propria azienda e di lavorare solo per se stessi senza degli investimenti troppo alti.

2 – Trading di domini

Un altro metodo innovativo per guadagnare in rete e attraverso il trading di domini. Realtà come Cloudname ad esempio, dimostrano quanto questa attività possa essere molto redditizia ma deve essere fatta in modo corretto e riferendosi a dei veri esperti del settore. In questo business in pratica, si comprano e si vendono i nomi di dominio su internet, generano un guadagno attraverso la plusvalenza. Lo scopo di chi si occupa di queste attività è quello di acquistare domini interessanti in modo tale da riuscire a rivenderli e ricavarne un profitto. Oltre a essere un’attività innovativa permette anche di muoversi nel mondo degli affari in rete e di farlo imparando a conoscere un settore totalmente in crescita.

Tra i successi più recenti di questo ambito ad esempio, vi è la vendita del dominio 360.com, venduto a un’altra società che lo ha reso uno dei portali più famosi al mondo, sfruttando il fatto che questa estensione sia molto vicina al suo sito originario. Si tratta di un “mestiere” che necessità di piattaforme di vendita e di scambio, degli strumenti messi a disposizione dagli esperti e di sicurezza informatica. Sfruttando tutti i servizi messi a disposizione da chi fornisce piattaforme di domain trading, vi sarà la possibilità di crescere in questo ambito e di tenere anche sotto controllo tutti gli acquisti, le vendite e le plusvalenze generate da tale attività. Per tale motivo, se svolta in maniera continuativa, facendo attenzione a imparare quali sono i segreti del mestiere, crescere in questo ambito è facile in quanto il mercato dei nomi di dominio è davvero enorme ed è in rapida crescita, con un fatturato di circa 200 miliardi di dollari.

3 – Social media marketing

Un altro modo per riuscire a guadagnare in rete è mettendo a disposizione le proprie competenze e svolgendo le attività di social media marketing. I social network, si sa, sono diventati dei punti d’incontro importanti in cui riuscire a far emergere la propria professionalità. Il social media manager è colui (o colei) che si occupa di gestire da un punto di vista del marketing e della comunicazione, una pagina aziendale sui social e lo fa seguendo i linguaggi specifici del social utilizzato. Spesso tale lavoro può essere fatto anche da remoto ed è diventato un vero e proprio must, soprattutto tra i più giovani. Perché non provarci? È un’ottima chance per guadagnare in rete!