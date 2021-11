L’aggiornamento One UI 4 (Android 12) del Samsung Galaxy S21 potrebbe essere proprio dietro l’angolo

Il programma One UI 4 beta basato su Android 12 di Samsung per i telefoni della serie Galaxy S21 è finalmente giunto al termine.

In un post sui forum della community di Samsung , il responsabile delle operazioni beta dell’azienda ha confermato che una quinta versione beta di One UI 4 non verrà rilasciata per la serie Galaxy S21.

I bug inclusi nella quarta beta apparentemente verranno risolti nella prima versione stabile di One UI 4. Purtroppo, il gestore delle operazioni beta non ha fornito una tempistica per il lancio stabile. L’anno scorso, Samsung ha iniziato a implementare l’aggiornamento stabile di Android 11 sui telefoni della serie Galaxy S20 all’inizio di dicembre, a partire dalle varianti Verizon .

