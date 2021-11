L’aggiornamento SwiftKey ti consente di copiare e incollare il testo tra il telefono e il laptop

L’app SwiftKey Beta di Microsoft ha aggiunto una nuova funzionalità che ti consente di sincronizzare gli appunti del tuo telefono Android con il tuo PC Windows. La nuova funzionalità è stata implementata come parte dell’ultimo aggiornamento di una delle migliori app per tastiera per Android .

La sincronizzazione degli appunti nel cloud può aiutarti a risparmiare tempo per l’immissione di testo ed è utile soprattutto se hai l’abitudine di passare dal PC al dispositivo mobile. Con SwiftKey Beta versione 7.8.5.3, duplicare il testo copiato su tutti i tuoi dispositivi può sembrare un gioco da ragazzi.

Se vuoi provarlo, devi disporre dell’ultima versione di SwiftKey Beta e accedere al tuo account Microsoft (non funzionerà con il tuo account di posta elettronica di lavoro Microsoft o Gmail). Per abilitare la funzione sui migliori telefoni Android , puoi semplicemente andare alle impostazioni dell’app, toccare “Rich input” e scegliere “Appunti”. Quindi, puoi attivare l’opzione per “sincronizzare la cronologia degli appunti con il cloud”. La stessa funzione è disponibile da tempo per i possessori di Samsung Galaxy S20 e S21 tramite l’app Il tuo telefono.