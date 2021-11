Rumor: AirPods Pro 2 verrà lanciato nel terzo trimestre del 2022

Apple rilascerà AirPods Pro di seconda generazione nel terzo trimestre del 2022, secondo una nuova voce presumibilmente basata su fonti della catena di approvvigionamento.

Apple sta sviluppando AirPods Pro di seconda generazione per seguire gli AirPods 3, con i nuovi auricolari di fascia alta che usciranno nel 2022, secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman e il rispettato analista di Apple Ming-Chi Kuo . Tuttavia, né Gurman né Kuo hanno offerto una finestra di lancio più specifica per gli auricolari di nuova generazione.

L’ultima voce proviene dall’utente @FronTron , che venerdì ha rivisto una precedente affermazione fatta a giugno secondo cui “AirPods Pro 2” sarebbe stato lanciato entro il secondo trimestre del prossimo anno “almeno”. Il leaker ora prevede che gli AirPods Pro di seconda generazione di Apple arriveranno nel terzo trimestre del 2022. Il terzo trimestre comprende tradizionalmente una finestra di 92 giorni tra il 1 luglio e il 30 settembre.

Mentre @FronTron ha un track record molto limitato per perdite accurate, il leaker ha detto a MacRumors che il suggerimento proviene direttamente dalla catena di approvvigionamento e si basa sulla stessa loro fonte che prevedeva che AirPods Pro 2 sarebbe arrivato il prossimo anno, diversi giorni prima che Kuo dicesse la stessa cosa in una nota degli investitori del 30 giugno. Mentre quest’ultimo sembra essere vero, le nuove informazioni dovrebbero ancora essere prese con le pinze in questo momento.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple punta a rendere gli ‌AirPods Pro‌ 2 più compatti eliminando lo stelo corto che sporge dal fondo. Si dice che Apple stia testando una “forma più arrotondata che riempia di più l’orecchio di un utente”, ma ottenere l’hardware di ‌AirPods Pro‌ in uno chassis di dimensioni ridotte si è rivelato difficile, quindi il piano potrebbe essere scartato, avverte Gurman.

MacRumors ha ricevuto presunte immagini di ‌AirPods Pro‌ di seconda generazione che contraddicono le voci sul design senza stelo, ma provengono da una fonte senza una comprovata esperienza e non possiamo verificarne l’accuratezza.

Gurman e Debby Wu di Bloomberg hanno riferito a maggio che la seconda generazione di “AirPods Pro” di Apple includerà sensori di movimento aggiornati con particolare attenzione al monitoraggio del fitness . Sulla base dei miglioramenti apportati ai nuovi AirPods 3 , altre funzionalità che potrebbero apparire anche negli AirPods Pro di seconda generazione includono una custodia di ricarica MagSafe resistente all’acqua IPX-4 e nuovi sensori di rilevamento della pelle che sostituiscono l’ottica esistente sensori.