TSMC inizierà a produrre modem 5G progettati da Apple per iPhone nel 2023

Il principale partner di produzione di chip di Apple, TSMC, inizierà a produrre i primi chip modem 5G interni di Apple per iPhone nel 2023 , secondo un rapporto di Nikkei Asia . La mossa, che è in fase di sviluppo da diversi anni e rafforzata dall’acquisizione da parte di Apple nel 2019 della maggior parte del business modem di Intel , consentirà ad Apple di allontanarsi da Qualcomm come fornitore di importanti chip che supportano la connettività cellulare.

Il rapporto si allinea con le precedenti voci secondo cui Apple avrebbe lanciato il proprio modem come parte della linea di iPhone 2023 e Qualcomm la scorsa settimana ha rivelato che sta utilizzando un’ipotesi di pianificazione secondo cui avrà solo una quota del 20% della produzione di modem per l’iPhone 2023. Qualcomm ritiene che Apple utilizzerà la propria soluzione modem nella maggior parte delle regioni del mondo, ma continuerà a fare affidamento su Qualcomm per alcuni mercati, almeno inizialmente.

Il rapporto odierno di Nikkei afferma che Apple e TSMC stanno attualmente testando la produzione dei progetti di modem interni di Apple utilizzando il processo a 5 nanometri di TSMC, ma che passeranno alla più avanzata tecnologia a 4 nanometri per la produzione di massa. TSMC sta già puntando a utilizzare la tecnologia a 4 nanometri per il principale chip nella gamma ‌iPhone‌ 2022, con iPad 2022 e iPhone 2023 che passano alla tecnologia a 3 nanometri per i loro chip