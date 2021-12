Google sta portando ufficialmente i giochi Android sui PC Windows, ma dovrai aspettare

Google ti consentirà presto di giocare ai giochi Android dalla piattaforma Play Games sul tuo PC Windows. La società ha annunciato la sua nuova app per PC Play Games ai The Game Awards 2021. Google afferma che l’app standalone sarà lanciata nel 2022.

È interessante notare che Google non sta collaborando con Microsoft per portare Play Games sui PC Windows. Invece, Google ha costruito il prodotto da solo sulla base di “incredibili feedback di sviluppatori e giocatori”.

Una volta che Google Play Games si espanderà su Windows, sarai in grado di passare senza problemi dal tuo telefono, tablet e PC. Tuttavia, non sembra che tutti i giochi disponibili sulla piattaforma Play Games arriveranno su PC Windows. Google ha dichiarato ad Android Central che il prodotto in arrivo porterà “il meglio dell’ecosistema di giochi Android e Google Play sui PC Windows”, il che suggerisce che solo un numero limitato di titoli sarà disponibile al momento del lancio.

Per iniziare, devi scaricare l’ app Google Play Games e installarla sul tuo PC. Una volta installata l’app, sarai in grado di cercare e installare i migliori giochi Android in modo simile a come installi i giochi dal Play Store sul tuo telefono.

Attualmente, l’unico modo per giocare ai giochi Android su PC Windows 10 è installare un emulatore come Bluestacks . Se utilizzi Windows 11 e ti sei registrato al programma Windows Insider, puoi scaricare alcuni giochi Android dall’App Store di Amazon. Microsoft dovrebbe implementare la possibilità di installare app Android su Windows 11 a tutti nella prima metà del 2022.