L’auricolare AR/VR di Apple potrebbe essere a meno di un anno di distanza

Gli utenti potrebbero essere in grado di mettere le mani sul visore per realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) di Apple di cui si parla da tempo, entro un anno, poiché le voci iniziano a concentrarsi su un lasso di tempo per la data di rilascio del dispositivo.

Il dispositivo auricolare di Apple, che dovrebbe offrire funzionalità sia AR che VR con applicazioni per giochi, media e comunicazione , potrebbe essere nelle mani dei clienti prima piuttosto che dopo, secondo recenti rapporti. Sebbene una data esatta non sia nota, il periodo approssimativo sta diventando sempre più chiaro.

C’è anche la possibilità che Apple possa offrire il primo assaggio delle sue cuffie al WWDC nel giugno del prossimo anno per dare agli sviluppatori abbastanza tempo per preparare le app prima del lancio. Gli analisti di Morgan Stanley affermano che il progetto si sta ora “avvicinando al decollo” , rispecchiando la cronologia dello sviluppo dell’Apple Watch prima del suo lancio.

L’auricolare dovrebbe offrire un design leggero , due display micro-LED 4K , 15 moduli ottici , due processori principali , connettività Wi-Fi 6E , tracciamento oculare , modalità AR trasparente , tracciamento degli oggetti e controlli gestuali . Il prezzo esatto del dispositivo non è ancora chiaro, ma alcuni rapporti indicano che potrebbe costare ai clienti circa $ 3.000 .