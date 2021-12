Navigazione sul Web su Apple Watch con µBrowser

Se hai mai desiderato avere un browser web al polso, ora c’è un’app per questo. µBrowser è un’app progettata per consentirti di inserire un indirizzo web o eseguire una ricerca in modo da poter visualizzare i siti web su Apple Watch. Disponibile per € 0,99 dall’App Store ,

µBrowser offre un’esperienza di navigazione leggera che è utile se non hai altri dispositivi su di te ma vuoi cercare qualcosa rapidamente. Oltre a visitare un URL specifico o eseguire ricerche sul Web, puoi anche vedere le ultime pagine visitate o salvare le pagine nei preferiti. Puoi utilizzare l’app companion su iPhone per gestire i tuoi segnalibri.

L’app è in grado di offrire solo un’esperienza di navigazione limitata al polso. Lo sviluppatore avverte che ci sono limitazioni con Javascript e pagine Web di grandi dimensioni e che gli accessi molto probabilmente non funzioneranno. Non c’è nemmeno il pulsante indietro.

µBrowser non è l’app più pratica perché la maggior parte delle persone probabilmente non vorrà navigare sul Web sul piccolo display di Apple Watch, ma è un’utilità interessante da avere in caso di necessità.