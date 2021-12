Ora puoi usare WhatsApp per inviare e ricevere denaro negli Stati Uniti

WhatsApp ha iniziato a testare una nuova funzionalità che consente agli utenti negli Stati Uniti di inviare e ricevere denaro. La popolare app di messaggistica ha collaborato con Novi, il portafoglio digitale di Meta , per lanciare il nuovo progetto pilota.

Per inviare denaro utilizzando il tuo portafoglio digitale Novi, non devi far altro che toccare l’icona della graffetta all’interno di una chat sui migliori telefoni Android . Quindi, seleziona “Pagamenti” e segui le istruzioni sullo schermo per accedere al tuo account Novi. Puoi anche creare un nuovo account se non hai un account esistente.

Una volta terminato, puoi iniziare a inviare denaro ai tuoi contatti “facilmente come inviare un messaggio”. Quando aggiungi denaro al tuo portafoglio Novi, questo viene convertito in USDP (Pax Dollar), una valuta digitale emessa da Paxos Trust Company.

Oltre all’inglese, il pilot è disponibile anche in spagnolo. Vale la pena notare che inizialmente la funzionalità sarà disponibile solo per “un numero limitato di persone”.

Sebbene sia la prima volta che WhatsApp consente agli utenti di effettuare pagamenti con criptovaluta, l’app di messaggistica offre pagamenti utilizzando le valute tradizionali in India dallo scorso anno. La funzione di pagamento è stata estesa agli utenti in Brasile nel maggio di quest’anno. WhatsApp ha anche recentemente ricevuto l’approvazione dai regolatori indiani per raddoppiare la sua offerta di pagamenti a 40 milioni di utenti nel paese.