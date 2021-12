Stadia: elenco di tutti i dispositivi e telefoni compatibili 2022

Trovare un elenco completo di dispositivi Stadia può essere complicato. La maggior parte dei migliori telefoni Android lo supporta per impostazione predefinita, oppure puoi collegare uno dei numerosi dispositivi di streaming alla TV per un’esperienza di gioco più tradizionale. Tuttavia, non è sempre chiaro quale hardware abilitato per Stadia sia ufficialmente supportato o meno. Di seguito sono riportati tutti i telefoni, tablet, computer e TV compatibili con Stadia oggi, nonché i dispositivi che hanno pianificato il supporto Stadia in futuro.

Tutti i telefoni Android compatibili con Stadia Finché il tuo telefono Android esegue Android 6.0 Marshmallow o superiore (e se non lo è, dovresti davvero eseguire l’aggiornamento) Stadia dovrebbe tecnicamente funzionare su di esso. Se vuoi far funzionare bene Stadia , Google ha un elenco di dispositivi ufficialmente supportati che dovrebbero riprodurre i giochi Stadia come previsto. Puoi vedere l’attuale elenco 2021 di seguito: Google Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro Samsung Samsung S8

Samsung S8+

Samsung S8 attivo

Samsung S9

Samsung S9+

Samsung S10

Samsung S10+

Samsung S20

Samsung S20+

Samsung S20 Ultra

Samsung S21

Samsung S21+

Samsung S21 Ultra

Samsung Nota 8

Samsung Nota 9

Samsung Nota 10

Samsung Note 10+

Samsung Nota 20

Samsung Note 20 Ultra OnePlus OnePlus 5

OnePlus 6

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9

OnePlus 5T

OnePlus 6T

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8T

OnePlus Nord

OnePlus N10 5G

OnePlus N100 Asus Telefono ROG

ROG Phone II

ROG Phone III

ROG Telefono 4

Telefono ROG 5 Razer Telefono Razer

Razer Phone II LG LG V50 ThinQ

LG V50S ThinQ

LG V60 ThinQ

LG G7 ThinQ

LG G8 ThinQ

LG Wing E se il mio telefono non è nell’elenco? Non perdere la speranza! Stadia dovrebbe funzionare bene sulla maggior parte dei telefoni 2021. Google vende pacchetti Stadia speciali con OnePlus 9, 9 Pro e Nord 2, ma per qualsiasi motivo non sono ufficialmente supportati. Tuttavia, tutti i telefoni recenti dovrebbero certamente avere il supporto del sistema operativo e le abilità grafiche per gestire facilmente Stadia. La loro assenza significa solo che gli ingegneri di Google non li hanno ancora testati e approvati. Utilizza la funzione Esperimenti Stadia per abilitare lo streaming su telefoni non supportati. Scarica l’app Stadia e controlla se è presente un pulsante Riproduci sotto un gioco che possiedi. In caso contrario, apri le Impostazioni , quindi tocca Esperimenti . Dovresti vedere un’opzione per attivare Play su questo dispositivo . Proprio così, potrai goderti Stadia praticamente su qualsiasi telefono Android! Preparati a potenziali problemi e arresti anomali poiché Stadia non sarà ufficialmente ottimizzato. Cosa sapere sul supporto per tablet Android Stadia

Attualmente, gli unici tablet che supportano ufficialmente Stadia sono della serie Samsung Galaxy Tab, alcuni dei migliori tablet Android da utilizzare oltre a giocare su Stadia. Sono supportati i seguenti modelli: Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab A

Samsung Galaxy Tab A7 È possibile giocare a Stadia sulla maggior parte dei tablet Android e la procedura è la stessa di un telefono Android non supportato. Scarica l’app Stadia, apri il menu Impostazioni e il sottomenu Esperimenti e seleziona Riproduci sul dispositivo . Se per qualsiasi motivo il problema persiste , dovrai scaricare e aprire il browser web Chrome sul tablet, quindi andare su Stadia.google.com . Dovresti vedere il pulsante Riproduci sotto qualsiasi gioco Stadia nella tua raccolta. Alcuni fan dedicati di Stadia sono riusciti a giocare a Stadia su tablet Kindle Fire HD, tramite sideload di Chrome e utilizzando la modalità desktop o scaricando in modo non ufficiale il Google Play Store per accedere all’app. È un processo complicato che non è garantito che funzioni, quindi probabilmente avrai più fortuna a provare Amazon Luna . Google supporta completamente Stadia sui tablet Chrome OS, quindi se possiedi uno dei migliori tablet Chromebook , non dovresti avere problemi a utilizzare il servizio nel browser Chrome. Dovrai solo accedervi utilizzando il tuo browser invece di un’app ufficiale. Google ha iniziato a preinstallare Stadia sui Chromebook dall’inizio del 2021, ma è semplicemente una scorciatoia per il sito Web di Stadia. Che dire di Stadia su iOS?

L’app Stadia per iOS non ti consente di giocare. Ti consente di accedere ai giochi Stadia sulla tua TV purché tu abbia un Chromecast Ultra collegato o utilizzi il tuo smartphone come controller . Google, Amazon, Microsoft e NVIDIA non possono creare app ufficiali dell’App Store per le loro piattaforme di cloud gaming e Apple non cambierà la sua politica in tempi brevi. Quando qualcuno ha creato un’app che eseguiva il sideload di Stadia su iPhone e iPad , Apple l’ha rapidamente eliminata. Google ha ufficialmente aggiunto il supporto per iPhone e iPad a metà del 2021 dopo un periodo beta di sei mesi . Aggiorna il tuo sistema operativo alla versione 14.3 o successiva, quindi vai su stadia.com nel tuo browser Safari o Google Chrome. Accedi al tuo account Stadia, seleziona un gioco dalla tua libreria e tocca il grande pulsante di riproduzione rosso per avviare il gioco. Il nostro prossimo suggerimento è creare un collegamento all’app Web toccando il pulsante di condivisione e selezionando Aggiungi alla schermata principale in Safari. Creerà un collegamento icona che semplifica il processo. Come giocare a Stadia su TV, Chromecast e Android TV