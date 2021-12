Strategie SEO per ecommerce: come applicarle per avere successo

Le strategie SEO permettono di migliorare il posizionamento su motori di ricerca dei siti web, dei blog, ma anche degli ecommerce.

Proprio così: se avete un negozio virtuale e non siete soddisfatti dei risultati, forse dovreste rivedere le vostre strategie SEO.

Chiedendo la consulenza di esperti del settore, come gli specialisti di Drinking Media, riuscirete a dare maggiore visibilità al vostro ecommerce, aiutando vostri potenziali clienti a trovarvi e spingendoli all’acquisto.

In cosa consistono le tecniche SEO per ecommerce? Funzionano davvero? Scopritelo leggendo questo articolo.

SEO: cos’è e perché funziona

Se volete migliorare il posizionamento del vostro ecommerce nei risultati non a pagamento dei motori di ricerca, dovete sfruttare le potenzialità della SEO.

SEO significa Ottimizzazione per i Motori di Ricerca, in inglese Search Engine Optimization, e identifica tutte le tecniche e le strategie, on page e off page, che permettono a pagine web, siti, blog e negozi virtuali di posizionarsi ai primissimi posti nella SERP relativamente a determinate parole chiave.

La SERP

SERP è l’acronimo di Search Engine Result Page, ovvero Pagina dei Risultati del Motore di Ricerca. In parole povere, si tratta della pagina che i vostri potenziali clienti visualizzando quando effettuano una ricerca su Google o su altri motori di ricerca.

Ottimizzando l’ecommerce con le tecniche SEO, potrete migliorarne il posizionamento rispetto ai risultati organici, ossia quelli non a pagamento.

Per ottenere i migliori risultati ed evitare rimbalzi, ossia evitare che i visitatori clicchino sul link, ma abbandonino subito la pagina, è fondamentale scegliere le giuste parole chiave.

La scelta delle parole chiave

Solo utilizzando le giuste parole chiave la vostra strategia SEO per ecommerce potrà funzionate.

Le parole chiave sono singoli termini – parole chiave a coda breve – o intere frasi – parole chiave a coda lunga – che aiutano i motori di ricerca a capire qual è l’argomento principale di cui tratta il link; per questo, devono essere inserite in modo adeguato all’interno della pagina, del testo, dei tag html e dei nomi dei file. Questo farà sì che la pagina, se strutturata in modo corretto, possa comparire nella SERP relativa alle parole chiave selezionate.

In questo modo, quando l’utente digiterà quelle stesse parole nella casella di ricerca del motore scelto, il vostro ecommerce potrebbe comparire ai primissimi posti.

Strategie SEO per ecommerce

Le strategie SEO per ecommerce possono essere applicate al negozio virtuale stesso oppure possono essere esterne. Nel primo caso parleremo di SEO on page, nel secondo di SEO off page.

In cosa consistono?

Le strategie on page vengono applicate a:

codice html

testi e immagini

struttura dell’ecommerce

URL

tag title e meta description

Le strategie off page comprendono invece:

link building

recensioni

condivisioni su Facebook e altri social media.

Vediamo più nel dettaglio in che modo questi elementi possono influenzare il posizionamento dell’ecommerce nella SERP.

SEO on page per ecommerce

Le strategie di SEO on page per ecommerce devono fare in modo che i motori di ricerca riescano a scansionare facilmente l’intero negozio virtuale, comprendendo di cosa si occupa e per quali utenti potrebbe esser utile; in più queste strategie devono far sì che i visitatori rimangano sulle pagine, navighino il negozio virtuale e compiano delle azioni.

Il codice html aiuta a strutturare l’ecommerce in modo chiaro per i bot dei motori di ricerca; naturalmente non potremo mettere mano ai codici, ma deve essere il programmatore ad occuparsi fin dall’inizio di questo aspetto.

Anche la struttura del negozio virtuale dovrebbe venire studiata nel dettaglio fin dall’inizio, tenendo in considerazione la facilità di navigazione. In particolare, è di grande importanza far sì che i prodotti siano tutti facilmente raggiungibili e che siano suddivisi in categorie logiche comprensibili.

Una volta stabilite le categorie e le sottocategorie, è necessario iniziare a caricare i prodotti. Questi dovrebbero presentati con delle schede prodotto accattivanti, ben comprensibili e dotate di tutte le informazioni necessarie. In più, nei testi dovrebbero comparire le parole chiave.

Ogni prodotto dovrebbe poi essere accompagnato da un’immagine descrittiva di alta qualità, ma non troppo pesante. Il tag alt dell’immagine dovrebbe contenere la parola chiave, così come il nome del file.

Gli url che rimandano ai singoli prodotti, ma anche quelli delle categorie e della home page dell’ecommerce devono essere concisi e specifici, così da far capire subito sia agli utenti che ai robot dei motori di ricerca in quale sezione del negozio si trovano.

Anche il tag title e la meta description dovrebbero contenere le parole chiare; in più dovrebbero far capire subito a quale tipo di contenuto rimanda il link.

SEO off page: come può aiutare il vostro ecommerce

Anche le strategie di SEO off page giocano un ruolo fondamentale nel determinare il successo del vostro ecommerce.

Queste tecniche includono tutte quelle azioni che avvengono al di fuori del negozio virtuale, ma che lo aiutano a migliorare il posizionamento dei motori di ricerca.

In primo luogo, di grande efficacia risultato i link esterni che rimandano ad alcune pagine dell’ecommerce. Questi link devono provenire da siti di qualità, con una buona web autority, e devono essere inseriti all’interno di articoli ben strutturati che trattino argomenti attinenti a prodotti che trattate.

Meglio evitare l’inserimento dei propri link in liste o in articoli fuori contesto.

Via libera invece ai link derivanti da recensioni dei vostri prodotti, soprattutto se queste compaiono su siti di settore e con una buona reputazione.

Molto utili per gli ecommerce possono rivelarsi anche le condivisioni sui social media come Facebook e Instagram.

Perché applicare le strategie SEO all’ecommerce

Le strategie SEO sono molto efficaci per migliorare il posizionamento di negozi virtuali nella SERP e per raggiungere il target giusto.

Naturalmente, per raggiungere i risultati sperati è necessario applicare le tecniche SEO nel modo corretto, seguendo una strategia efficace. Per questo è sempre meglio non fare da soli, ma rivolgersi a dei professionisti del settore.

Giocando con le parole chiavi più adatte e applicando tutte le migliori strategie on page e off page, riuscirete un po’ alla volta a scalare la SERP e a superare i vostri competitor.