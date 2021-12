Synology 2022: router Wi-Fi 6 RT6600ax, DSM 7.1 e tutti i principali annunci

Synology ha avuto un ottimo 2021; ha esteso la sua leadership come produttore dei migliori server NAS domestici e, sebbene non abbia rilasciato tanti nuovi modelli come di solito, il suo portafoglio esistente continua a vendere molto bene.

Il cambiamento più grande non è arrivato sotto forma di hardware, ma di software: l’interfaccia DSM di lunga data del marchio ha ricevuto un aggiornamento a DSM 7.0 con un nuovo design e nuove entusiasmanti funzionalità. Con il 2022 dietro l’angolo, Synology sta mostrando cosa c’è all’orizzonte al suo evento di lancio di Synology 2022 e Beyond.

Synology ha evidenziato molti prodotti e in questo post mi concentrerò su quattro aree: rete, aggiornamenti DSM, Surveillance Station e prodotti di rete cloud del marchio. Quindi diamo un’occhiata a ciò che Synology ha in serbo per i prossimi mesi e perché dovresti essere entusiasta.

Synology ha rilasciato il suo primo router, l’RT1900ac, nel 2016 e lo ha seguito con l’ RT2600ac nel corso dell’anno. Quasi cinque anni dopo, Synology introduce un nuovo modello nella serie: RT6600ax.

Il router racchiude abbastanza il set di funzionalità; è il primo router Wi-Fi 6 di Synology ed è una soluzione tri-band che è una delle prime a funzionare sulla frequenza di 5,9 GHz. Dispone inoltre di una larghezza di canale di 160 MHz, connettività uplink 2,5 GbE per larghezza di banda multi-gigabit, quattro porte LAN Gigabit Ethernet e sei antenne ad alto guadagno. L’estetica del design è in linea con il resto dei router nel portafoglio di Synology e l’RT6600ax è previsto per il debutto ufficiale nel primo trimestre del 2022.