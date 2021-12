Questi sono i telefoni Motorola che riceveranno l’aggiornamento ad Android 12

Mentre Google e altri OEM continuano a gestire i problemi di Android 12 , Motorola ha appena rilasciato l’ elenco dei telefoni che aggiornerà all’ultima versione all’inizio del 2022.

Motorola ha elencato più di 25 smartphone che riceveranno Android 12, inclusi i dispositivi in ​​edizione business. L’elenco è abbastanza esaustivo, ma ci sono alcune curiose resistenze. Detto questo, questo è l’elenco dei telefoni che verranno aggiornati ad Android 12:

Motorola Razr :

rasoio 5G

rasoio 2020

Motorola Edge :

motorola edge 20 pro

motorola edge 20

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 fusione

bordo motorola (2021)

Motorola Edge 5G UW

motorola edge plus

Motorola One :

motorola one 5G asso

motorola one 5G UW asso

Moto G :

moto g200 5G

moto g71 5G

moto g51 5G

moto g41

moto g31

moto g100

moto g60s

moto g60

moto g50 / moto g50 5G

moto g40 fusion

moto g30

moto g potenza (2022)

moto g puro

moto g stilo 5G

L’elenco può sembrare impressionante, inclusi molti dei migliori telefoni Motorola. Tuttavia, va notato che sono molti i dispositivi rilasciati lo scorso anno come il fantastico Motorola Edge . Questo include anche telefoni rilasciato questo anno che non sono nella lista, tra cui il Moto G10 Potenza e del Moto G veloce (2021), che sono alcuni tra i migliori telefoni Android meno di 200 $ . Nel frattempo, il ridicolmente sottodimensionato Moto G Pure ha fatto la lista.

Motorola mette in evidenza anche molti dei cambiamenti che arriveranno con i suoi telefoni quando arriverà l’aggiornamento ad Android 12. Per chiunque abbia familiarità con Android 12, l’esperienza sarà in gran parte la stessa, anche se con un po’ di stile e funzionalità Motorola grazie all’in gran parte poco appariscente My UX.