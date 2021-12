TikTok batte Google come sito web più visitato a livello globale nel 2021

TikTok ha detronizzato Google come dominio più popolare al mondo nel 2021, chiudendo l’anno con più traffico del gigante della ricerca. Questo è stato secondo la classifica dei migliori domini della società di sicurezza web Cloudflare per quest’anno, che ha visto alcuni interessanti rimescolamenti.

L’ultimo rapporto Year in Review di Cloudflare, attraverso il suo servizio Cloudflare Radar, ha rivelato che TikTok ha ottenuto il primo posto da Google. Per la piattaforma di videomusica, la classifica è piuttosto in salita rispetto allo scorso anno, quando arrivò solo al settimo posto, con Google.com in cima. Vale la pena che il dominio di Google copra le attività web sulle sue altre proprietà, tra cui Mappe, Traduttore, Foto, Voli, Libri e Notizie.

TikTok ha anche superato Facebook come piattaforma di social media più popolare, con quest’ultimo al terzo posto nella classifica. Anche Microsoft ora è dietro a Facebook, seguita da Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter e WhatsApp in quel particolare ordine.

La piattaforma è salita alla ribalta lo scorso anno dopo l’inizio della pandemia, con persone bloccate a casa in cerca di intrattenimento tramite l’app TikTok. A settembre, ha registrato oltre 1 miliardo di utenti attivi al mese e ha persino eclissato Facebook come app più scaricata al mondo sui dispositivi mobili, inclusi iPhone e telefoni Android .

Cloudflare ha affermato che TikTok ha assunto la guida per alcuni giorni a febbraio, marzo e maggio. Tuttavia, il servizio si è assicurato il primo posto nella maggior parte dei giorni dopo il 10 agosto. “Ci sono stati alcuni giorni in cui Google era al primo posto, ma ottobre e novembre sono stati principalmente i giorni di TikTok, incluso il Giorno del Ringraziamento (25 novembre) e il Black Friday (26 novembre), ” ha aggiunto Cloudflare.

Tuttavia, la classifica potrebbe non essere rappresentativa dell’intero quadro. Cloudflare ha osservato che il suo “ranking è derivato dal nostro resolver DNS pubblico 1.1.1.1 e quindi non è correlato al numero di utenti o visitatori unici che ottiene al mese”. Ciò implica che il ranking rappresenta solo una parte del traffico totale verso questi domini.