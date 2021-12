Alcuni utenti di Apple Watch riscontrano problemi di ricarica dopo l’aggiornamento a watchOS 8.3

Secondo quanto riportato sui forum MacRumors , Reddit e Apple Support Community, alcuni possessori di Apple Watch Series 7 hanno riscontrato problemi con la ricarica dopo l’aggiornamento all’ultimo software watchOS 8.3 .

Molti dei reclami sono relativi a caricabatterie Apple Watch di terze parti, con gli utenti che scoprono che questi dispositivi non funzionano più per caricare i loro Apple Watch. Da Reddit :

Ieri sera ho aggiornato l’orologio a 8.3, stamattina l’ho impostato sul caricabatterie di terze parti, è tornato dopo un’ora e aveva guadagnato forse il 2%? Ho provato la stessa cosa con l’orologio di mia moglie e il suo caricabatterie di terze parti con lo stesso risultato. Mettili sul caricatore ufficiale, ingrandisci, ricarica in pochissimo tempo. Argh!

Ci sono segnalazioni su più caricabatterie di terze parti e sembra essere un problema diffuso che interessa diversi modelli piuttosto che un problema con alcuni caricabatterie selezionati. Molte delle lamentele riguardano i caricabatterie di terze parti convenienti che provengono da Amazon e ci sono meno segnalazioni su marchi come Belkin che non sono funzionanti.

In molti casi, l‘Apple Watch si ricaricherà per alcuni minuti, quindi la ricarica si interromperà improvvisamente. Il riavvio dell’Apple Watch può aiutare a iniziare subito la ricarica, ma non sembra essere una soluzione permanente per la maggior parte delle persone, con i problemi di ricarica ricorrenti.

Un numero inferiore di utenti riscontra anche problemi di ricarica con i dischi di ricarica Apple Watch forniti da Apple, e altri ancora vedono velocità di ricarica molto lente o la batteria di Apple Watch si scarica mentre è sul caricabatterie. Dai forum MacRumors :

I problemi di ricarica sono più frequenti con watchOS 8.3. È diventato ridicolo, si carica intorno al 2% in 10 minuti. Cos’è questo? La nuova ricarica ultra lenta esclusivamente per Watch Series 7 o cosa. Questo è tutto ma non la ricarica rapida pubblicizzata.

Ci sono state lamentele sui problemi di ricarica di ‌Apple Watch Series 7‌ dall’inizio di novembre e Apple ha inizialmente affrontato un problema che causava velocità di ricarica lente nell’aggiornamento watchOS 8.1.1 .

Alcuni utenti hanno continuato a riscontrare problemi anche dopo l’aggiornamento watchOS 8.1.1 di novembre e l’aggiornamento watchOS 8.3 sembra aver introdotto problemi per ancora più possessori di Apple Watch. Non è chiaro se Apple abbia in cantiere una correzione per i problemi che gli utenti stanno riscontrando dopo l’aggiornamento di watchOS 8.3, ma è probabile che il problema venga risolto in un aggiornamento futuro.