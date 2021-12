Xiaomi 12 è un rivale del Galaxy S22 con Snapdragon 8 Gen 1, ricarica rapida da 67 W

Xiaomi il 28 dicembre ha presentato i suoi nuovi telefoni di punta della serie 12. Mentre lo Xiaomi 12 è un telefono “compatto” con specifiche potenti, il 12 Pro porta alcuni importanti aggiornamenti rispetto al Mi 11 Pro dello scorso anno.

Xiaomi 12 è dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici a 120 Hz con risoluzione FHD+ e un foro centrale per la fotocamera selfie da 32 MP. Sotto il cofano, ha il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm , che dovrebbe alimentare molti dei migliori telefoni Android del 2022.

Sul retro di Xiaomi 12 c’è una fotocamera a triplo obiettivo con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e uno sparatutto tele-macro da 5 MP. A tenere le luci accese è una batteria da 4.500 mAh, con supporto per la ricarica cablata da 67 W e wireless da 50 W.

Xiaomi 12 Pro sfoggia un display OLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione QHD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 480Hz. Non sorprende che il telefono funzioni con lo stesso chip Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm dello Xiaomi 12 .

Nel reparto fotocamera, Xiaomi 12 Pro ha un totale di tre sensori da 50 MP sul retro, incluso un sensore principale Sony IMX707 più grande del sensore principale da 50 MP del Mi 11 Ultra .

Il modello Pro è anche più impressionante quando si tratta di velocità di ricarica. Come lo Xiaomi 11T Pro , il telefono supporta velocità di ricarica cablata di 120 W. La dimensione della batteria, tuttavia, è solo marginalmente maggiore a 4.600 mAh.

Dal punto di vista software, entrambe le nuove ammiraglie Xiaomi verranno spedite con MIUI 12.5 fuori dalla scatola. Tuttavia, l’azienda ha promesso che un aggiornamento alla MIUI 13 basata su Android 12 arriverà il mese prossimo.

Xiaomi 12 ha un prezzo di 3.699 yuan (circa $ 580) per la versione da 8 GB/128 GB, 3.999 yuan (circa $ 628) per la versione da 8 GB/256 GB e 4.399 yuan (circa $ 690) per la versione da 12 GB/256 GB. Xiaomi 12 Pro, invece, partirà da 4.699 yuan (circa $ 738) per la versione da 8 GB/128 GB e salirà a 5.399 yuan (circa $ 848) per la versione da 12 GB/256 GB.

Entrambi i telefoni dovrebbero essere messi in vendita in Cina dal 31 dicembre.