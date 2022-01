Alla scoperta di Algorand: la blockchain Made in Italy

Algorand, la blockchain italiana nasce da un’idea di Silvio Micali, vincitore del prestigioso Premio Turing per l’informatica e docente del famoso Massachusetts Institute of Technology, il MIT, con l’intento di creare un sistema digitale rivoluzionario e sostenibile.

Uno dei grandi punti di domanda che ruotano attorno ai Bitcoin riguarda all’incredibile dispendio di energia richiesto per la loro produzione, e in realtà non è ancora del tutto chiaro come risolvere la questione.

Per andare incontro alla necessità di creare un sistema digitale eco-friendly, Silvio Micali ha sviluppato la blockchain Algorand, che si prefigge lo scopo di rendere questa nuova tecnologia eco sostenibile.

Come nasce e come funziona Algorand

La blockchain Algorand viene ideata nel 2017 dal Professor Silvio Micali, un genio dell’informatica dedito a sviluppare sistemi più sicuri nel settore della crittografia, e non solo. Algorand è un sistema che si basa sulla tecnologia blockchain e che cerca di migliorare alcuni aspetti dei processi legati alla produzione di diverse criptovalute, Bitcoin in prima battuta. Il dispendio di energia legato ai Bitcoin è troppo elevato e non soddisfa necessari criteri di eco sostenibilità. Non è solo un tema legato a Bitcoin, sono molte altre le monete digitali che rischiano di consumare troppa energia.

Algorand tenda di sopperire alle falle dello spreco energetico proponendo un sistema eco-friendly, sicuro, decentralizzato e scalabile.

Algorand funziona attraverso il meccanismo di POS, ovvero la cosiddetta Proof of Stake, che diversamente dalla POW la Proof of Work di Bitcoin e altri, non richiede un dispendio di energia così elevato. Il processo avviene sempre rispettando i principi della decentralizzazione e della sicurezza, come vuole la tecnologia blockchain.

Qual è l’obiettivo di Algorand

La nuova alternativa a Ethereum sembra essere di grande interesse per i vari mercati mondiali, e nel frattempo Algorand si concentra sugli obiettivi principali della sua creazione: le Applicazioni Decentralizzate (DApp), e la Finanza Decentralizzata (DeFi).

Algorand mira chiaramente a diventare un punto di riferimento versatile da poter utilizzare in diversi campi del mondo reale.

Per offrire una soluzione al problema della blockchain di unire decentralizzazione, sicurezza e scalabilità, Algorand rappresenta una nuova alternativa, ancora in via di sviluppo e della quale sentiremo sicuramente parlare nei prossimi anni.

La moneta della piattaforma è Algo, e viene utilizzata dagli utenti della blockchain per poterla sviluppare, seguendo il protocollo di consensi necessario nel processo Proof of Stake che caratterizza Algorand.

La comunità di Algorand è attiva e il processo di sviluppo agli inizi, ma non c’è dubbio che ci siano tutti i presupposti per una buona riuscita della blockchain Made in Italy.

Solo il tempo ci potrà dire se questa idea ha avuto i suoi frutti, ma noi ci auguriamo che ovviamente sia così essendo un prodotto nato da una mente del nostro Paese.

Silvio Micali è tutt’ora alla guida di Algorand, insieme a un numero in continua crescita di utenti interessati a migliorare il progetto.

Ce la farà a unire scalabilità, sicurezza e decentralizzazione?