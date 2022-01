Come eliminare la cronologia delle ricerche recenti in Google Chrome per Android

Android 12 ha visto l’introduzione di nuove funzionalità di privacy da parte di Google, consentendo agli utenti di avere un maggiore controllo sui propri dati. In linea con ciò, Google ha lanciato un’elegante funzione di “eliminazione rapida” per eliminare la cronologia delle ricerche recenti in Google Chrome. Ecco come puoi trovarlo e usarlo per eliminare gli ultimi 15 minuti della tua cronologia su Android.

Come eliminare la cronologia delle ricerche recenti in Google Chrome per Android

Apri l’ app Google sul telefono. Tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Tocca Elimina ultimi 15 minuti .

Questa funzione è così accessibile e incredibilmente facile da usare. Non devi nemmeno entrare nell’app Google Chrome stessa per eliminare la cronologia recente. Ci vogliono letteralmente tre tocchi per rimuovere gli ultimi 15 minuti della cronologia di navigazione. Se cambi idea, puoi annullare l’eliminazione dalla notifica di brindisi in basso.

Scendendo nella tana del coniglio di Chrome

Che tu stia utilizzando il telefono o il computer, Google Chrome funziona come un potente browser web. Puoi imparare a utilizzare Chrome Actions per modificare le password, eliminare la cronologia delle ricerche o eseguire un controllo di sicurezza direttamente dal browser. Se il tuo telefono non è nelle vicinanze, puoi utilizzare Google Messaggi da un browser web o da un Chromebook. Esistono innumerevoli suggerimenti e trucchi per rendere la tua esperienza con Chrome più produttiva ed efficiente. Consigliamo in particolare questi 15 suggerimenti principali per Google Chrome .

Innamorato di Chrome? Abbraccia il tuo amore per il browser Internet e investi in un computer dotato di Chrome OS. I migliori Chromebook offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo e fungono da compagni perfetti per studenti e anziani. I professionisti che lavorano possono usarli per compiti umili o come dispositivi secondari.

Le nostre migliori scelte per le attrezzature

A meno che il tuo telefono non sia già un Pixel o uno dei migliori telefoni Android in circolazione, è probabile che tu non abbia ancora Android 12. Invece di chiederti quando il tuo telefono riceverà Android 12 , prendi Google Pixel 6 per aggiornamenti garantiti prima di tutti gli altri.