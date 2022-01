Google è migliorato molto su Wear OS, come abbiamo visto con il Galaxy Watch 4 , ma un aspetto della piattaforma indossabile che non è mai stata sviluppata è un’interfaccia utente per i mancini. Questa è un’opzione che è disponibile da tempo su WatchOS di Apple ma rimane assente su Wear OS. Tuttavia, sembra che una soluzione sia in lavorazione.

Una voce nel Google Issue Tracker è stata scoperta su Reddit (tramite Mishaal Rahman) con un utente che si lamentava del fatto che non c’è alcuna opzione per ruotare l’orientamento dello schermo.

il mio orologio Android Wear ha i pulsanti su un lato. e vorrei indossare l’orologio a testa in giù sull’altro braccio (sono mancino.)

Il post è stato creato nel 2018 (da cui il riferimento ad “Android Wear”). Tuttavia, martedì un dipendente di Google ha finalmente risposto con alcune notizie interessanti, dicendo che la funzione era stata implementata e sarebbe stata disponibile su “futuri nuovi dispositivi“.

Essere in grado di ruotare lo schermo in questo modo sarebbe adatto agli utenti che preferiscono indossare i loro orologi Wear OS sulla mano destra, in particolare ai mancini. Questo perché i pulsanti si trovano solitamente sul lato destro del dispositivo, il che può rendere un po’ scomodo il funzionamento dei pulsanti dell’orologio.

Di conseguenza, questo potrebbe aprire la piattaforma a più utenti che forse hanno esitato ad acquistare un orologio Wear OS per questo motivo.

Tuttavia, come notato nella risposta del dipendente di Google, la funzione sembra essere diretta a “nuovi dispositivi futuri”, il che sembra indicare che potrebbe non essere disponibile su nessuno dei migliori orologi Wear OS sul mercato in questo momento.