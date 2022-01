Il Microsoft Surface Duo originale riceve finalmente l’aggiornamento ad Android 11

Dopo una lunga attesa, i possessori dell’originale Microsoft Surface Duo stanno ora ricevendo l’ aggiornamento di Android 11 .

Mentre dovremmo aspettarci che i tipici gadget Android 11 arrivino con l’aggiornamento, come Conversation Bubbles, ci sono molte nuove funzionalità specifiche per Surface Duo. Ciò dovrebbe rendere il dispositivo più simile al Surface Duo 2 , con un launcher aggiornato, un’interfaccia utente ottimizzata per sfruttare al meglio i doppi schermi e nuove funzionalità della penna.

Queste sono le nuove funzionalità che i possessori di Surface Duo possono aspettarsi dall’aggiornamento, secondo le note di rilascio di Microsoft :

Aggiorna il sistema operativo Android ad Android 11. Per ulteriori informazioni su Android 11, vedere Android 11.

Affronta gli scenari descritti nel Bollettino sulla sicurezza di Android, gennaio 2022.

Nuove funzionalità di Surface Duo

Abilitato l’avvio di OneNote quando si fa clic sul pulsante in alto su Surface Slim Pen 2. È necessario che Surface Slim Pen 2 sia associato a Surface Duo.

Abilitato nelle funzionalità di Surface Duo , in Impostazioni , per scegliere la preferenza per rispondere alle chiamate quando è piegato.

Abilitato nelle funzionalità di Surface Duo , in Impostazioni , per scegliere app specifiche da estendere automaticamente su entrambi gli schermi quando le apri.

Impostazioni rapide ottimizzate e larghezza di notifica per orientamenti verticale e orizzontale.

Regola il volume dei contenuti multimediali direttamente dalle Impostazioni rapide in qualsiasi modalità del dispositivo.

Usa la modalità pollice in Microsoft SwiftKey ora con tutte le modalità del dispositivo e gli stati delle applicazioni.

Design aggiornato del cassetto delle app e delle cartelle con supporto drag-and-drop migliorato.

Design aggiornato del feed Microsoft con schede aggiornate e nuovi widget Microsoft Start per notizie e meteo.

Foto di OneDrive : nuova esperienza avanzata a doppio schermo per la visualizzazione e la modifica delle foto nell’app OneDrive.

Xbox Game Pass : scopri e gioca dal cloud con un controller su schermo. Alcuni dispositivi, accessori e software sono venduti separatamente. Costi aggiuntivi e/o abbonamenti richiesti per alcune app e funzionalità.

Per i possessori di Surface Duo che hanno mantenuto i propri dispositivi, l’aggiornamento dovrebbe dargli una nuova prospettiva di vita.

Per aggiornare Surface, vai su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento sistema > Verifica aggiornamenti . Microsoft consiglia di connetterti al Wi-Fi per eseguire l’aggiornamento e dovresti essere pronto a riavviare il telefono. L’aggiornamento dovrebbe raggiungere una dimensione di circa 2,38 GB. Android 11 è in distribuzione per i dispositivi Surface Duo sbloccati in Nord America ed Europa. Microsoft afferma che i dispositivi con marchio AT&T dovrebbero aspettarsi di ricevere l’aggiornamento subito dopo il test e la convalida finale.