Nvidia potrebbe ritirarsi dall’acquisizione di ARM

Nvidia non ha più in programma di acquisire il produttore di chip Arm dopo non aver ottenuto l’approvazione per l’impresa, riferisce Bloomberg . Nvidia abbandonerà “tranquillamente” l’acquisto perché non ha fatto progressi nell’ottenere il sostegno delle autorità di regolamentazione e sta affrontando una causa che blocca l’accordo.

Nvidia nel settembre 2020 ha annunciato l’intenzione di acquistare Arm da SoftBank per $ 40 miliardi, ma era chiaro fin dall’inizio che l’acquisto sarebbe stato soggetto a controllo normativo poiché Nvidia è un cliente di Arm e Arm ha molti accordi di licenza con concorrenti di Nvidia.

Nel dicembre 2021, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa per impedire a Nvidia di acquisire Arm poiché l’acquisto darebbe a Nvidia il controllo sulla tecnologia informatica e sui progetti su cui le aziende rivali fanno affidamento per sviluppare chip concorrenti. La FTC ha affermato che consentire all’acquisizione di andare avanti soffocherebbe le “tecnologie innovative di prossima generazione” e “minerebbe ingiustamente” i concorrenti di Nvidia.

Poiché l’accordo sembra improbabile che venga approvato, Nvidia sta ora dicendo ai partner che non si aspetta che la transazione venga chiusa. SoftBank si sta preparando per un’offerta pubblica iniziale nel caso in cui l’acquisizione di Nvidia non avvenga, ma Bloomberg afferma che entrambe le società stanno continuando a parlare con le autorità di regolamentazione in questo momento nella speranza che qualcosa possa cambiare.