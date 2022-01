Prime foto del Samsung s8

Samsung dovrebbe presto aggiornare la sua gamma di tablet Android con tre nuovi tablet della serie Galaxy Tab S8 . Anche se non si sa esattamente quando verranno lanciati i tablet, le prime immagini del mondo reale del trio sono ora emerse, per gentile concessione di documenti normativi individuati dalla gente di SamMobile .

Le immagini ci danno un’altra occhiata al design dei prossimi tablet. Come suggerito dai rendering trapelati della serie Galaxy Tab S8 emersa nell’ottobre dello scorso anno, il Tab S8 e il Tab S8+ vaniglia non sembreranno molto diversi dai Galaxy Tab S7 e S7+. Il Galaxy Tab S8 Ultra, invece, avrà un design unico con un notch nella parte superiore.

I modelli Samsung Galaxy Tab S8 e Tab S8+ dovrebbero essere dotati dello Snapdragon 888, mentre l’ammiraglia Tab S8 Ultra potrebbe avere l’ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sotto il cofano.

In base a precedenti indiscrezioni, il Galaxy Tab S8 sfoggerà uno schermo da 11 pollici, mentre il modello Plus avrà un display da 12 pollici. Si dice che il modello Ultra sia dotato di un enorme pannello da 14,6 pollici. Entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare anche una variante incentrata sul valore del Galaxy Tab S8 come successore del Galaxy Tab S7 FE, uno dei migliori tablet Android di Samsung .