Il rivale OnePlus Nord 2 di Vivo è qui con un design “cambia colore”, doppia fotocamera selfie

Il 5 gennaio, il produttore di smartphone di proprietà di BBK Vivo ha annunciato due nuovi telefoni Android premium di fascia media caratterizzati da un design che cambia colore e “capacità uniche della fotocamera selfie”. I nuovi telefoni Vivo V23 e V23 Pro hanno uno schermo curvo 3D ultrasottile con una superficie esterna simile al velluto che utilizza la tecnologia Fluorite AG che cambia colore alla luce diretta del sole.

Il Vivo V23 Pro sfoggia un display AMOLED da 6,56 pollici con risoluzione FHD+, conformità HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. È alimentato dal chip Dimensity 1200 di MediaTek , che alimenta anche alcuni dei migliori telefoni Android nel segmento di punta del valore.

Il telefono ha un sistema di fotocamera a triplo obiettivo sul retro, con una fotocamera principale da 108 MP. Il sensore ad alta risoluzione è affiancato da un obiettivo “super grandangolare” da 8 MP e da un obiettivo macro da 2 MP. Per i selfie, il telefono è dotato di una configurazione a doppia fotocamera con un sensore AF da 50 MP e un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 105 gradi. Il V23 Pro racchiude anche una batteria da 4.300 mAh con ricarica cablata da 44 W.

Il Vanilla V23 ha un display AMOLED FHD+ da 6,44 pollici con la stessa frequenza di aggiornamento di 90Hz del modello Pro. Ad alimentare il telefono c’è il chipset Dimensity 920 di MediaTek , abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

La configurazione a tripla fotocamera sul retro del V23 include un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Sebbene supporti le stesse velocità di ricarica cablata da 44 W del V23 Pro, la batteria ha una capacità leggermente inferiore a 4.200 mAh. Entrambi i telefoni eseguono immediatamente Funtouch OS 12, basato su Android 12 .

Il Vivo V23 5G ha un prezzo di ₹ 29.990 (circa $ 400) per la versione da 8 GB/128 GB e ₹ 34.990 (circa $ 470) per la versione da 12 GB/256 GB. Vivo V23 Pro 5G, d’altra parte, ha un prezzo di ₹ 38.990 (circa $ 520) per la versione da 8 GB/128 GB e ₹ 43.990 (circa $ 590) per la versione da 12 GB/256 GB.