Sony si unisce al club Android 12, aggiorna l’Xperia 1 III e l’Xperia 5 III

Mentre Samsung sta aggiornando furiosamente la sua vasta gamma di smartphone su dispositivi e regioni, Sony sta finalmente arrivando alla festa con la build Android 12 stabile per i flagship Xperia 1 III e Xperia 5 III .

Una pagina di supporto per Android 12 è stata trovata sul sito Web di Sony, evidenziando alcune delle modifiche in arrivo insieme all’aggiornamento. Ciò include funzionalità come schermate a scorrimento native, indicatori di privacy per fotocamera e microfono, posizione approssimativa e uso migliorato con una sola mano, ideale per un telefono alto come l’Xperia 1 III.

In sostanza, queste sono tutte funzionalità che vediamo sui telefoni Pixel 6 di Google, il che non sorprende dal momento che Sony mantiene una versione piuttosto vanigliata di Android. Tuttavia, la pagina in particolare non menziona funzionalità come Dynamic Color, anche se prevediamo che Sony lo implementerà anche sui suoi telefoni .

Come notato da XDA-Developers , l’aggiornamento per Android 12 è attualmente in arrivo sulle varianti russe dual-sim dell’Xperia 1. Dal momento che Sony deve ancora fornire una sequenza temporale per il suo lancio di Android 12, dovremo aspettare per vedere quando arriverà in altre regioni e su altri modelli di Xperia come il più recente e molto più costoso Xperia Pro-I .

Sony non ha tanti telefoni da aggiornare come Samsung, quindi si spera che arrivi attraverso la sua gamma prima piuttosto che dopo. Detto questo, i migliori telefoni con fotocamera di Sony erano in particolare assenti dal programma beta di Android 12.