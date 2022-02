Il fornitore Apple Foxconn afferma che le carenze ora si stanno attenuando

Foxconn, il più grande assemblatore di iPhone, ha annunciato oggi che le carenze di componenti che hanno limitato la fornitura di dispositivi negli ultimi due anni stanno ora mostrando segni di allentamento.

Si dice che il primo trimestre del 2022 stia vivendo un “grande miglioramento” nella carenza di parti e che i “vincoli generali di fornitura” dovrebbero allentarsi nella seconda metà dell’anno, ha commentato un portavoce di Foxconn in un evento aziendale all’inizio di oggi. Sebbene TSMC produca i chip progettati su misura di Apple, Apple fa ancora affidamento su molti chip standard del settore, ad esempio per la gestione dell’alimentazione. I driver video e i chip di gestione dell’alimentazione sono stati tra i componenti che hanno limitato le capacità di produzione di Apple e Foxconn ha aggiunto che i chip di gestione dell’alimentazione continuano a scarseggiare.

L’annuncio è potenzialmente un segnale incoraggiante per l’industria manifatturiera tecnologica, ma TSMC ha avvertito che le forniture di chip rimarranno limitate per tutto il 2022. I principali fornitori come Foxconn e TSMC stanno pianificando di mantenere scorte più grandi in futuro per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Le spedizioni di smartphone sono rallentate negli ultimi due anni a causa della carenza, ma l’interruzione della catena di approvvigionamento ha colpito principalmente i fornitori di fascia bassa piuttosto che i titani come Apple . Gli analisti del settore ritengono che i colli di bottiglia non si allenteranno del tutto fino alla seconda metà del 2022.

Nikkei Asia ha riferito all’inizio di questo mese che Apple sta lottando per affrontare un arretrato di ordini di iPad perché ha invece dato la priorità alle spedizioni di iPhone 13 . Anche i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici scarseggiano ancora in tutto il mondo.

Mentre i vincoli della catena di approvvigionamento sono costati ad Apple 6 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale del 2021, la catena di approvvigionamento dell’azienda è ora saldamente in procinto di riprendersi mentre si prepara per una serie di lanci di nuovi prodotti quest’anno.