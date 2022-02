iPhone 13 è significativamente più veloce del nuovo Galaxy S22 di Samsung nei benchmark

I nuovi modelli Galaxy S22 di Samsung sono tra gli smartphone Android più veloci di sempre, ma Apple ha ancora il processore mobile più veloce del mondo con un margine considerevole.

In un test di benchmark Geekbench 5 condotto da PCMag , il Galaxy S22 Ultra con il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm ha ottenuto un punteggio multi-core di 3.433, rispetto ai 4.647 dell’iPhone 13 Pro Max con il chip A15 Bionic di Apple. Sulla base di questi risultati, l’iPhone 13 Pro Max è circa il 35% più veloce del Galaxy S22 Ultra per le prestazioni della CPU.

Negli Stati Uniti, tutti i modelli Galaxy S22 sono dotati di Snapdragon 8 Gen 1, ma i modelli venduti in Europa utilizzano il chip Exynos 2200 di Samsung. I risultati di Geekbench 5 per i modelli Exynos 2200 hanno ancora punteggi multi-core a metà degli anni 3000, quindi i modelli iPhone 13 mantengono un notevole vantaggio in termini di prestazioni.

PCMag ha anche eseguito Geekbench ML per le prestazioni di apprendimento automatico e l’iPhone 13 Pro Max ha ottenuto un punteggio di 948, più del doppio di quello del Galaxy S22 Ultra, che è arrivato a 448. Il chip A15 di Apple presenta un nuovo Neural Engine a 16 core capace di 15,8 trilioni di operazioni al secondo per attività di machine learning come l’elaborazione di Siri sul dispositivo.