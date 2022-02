Stadia cambia nome, il nuovo marchio chiamato “Google Stream”

Google ha rinominato la sua tecnologia di streaming di giochi Stadia come “Google Stream” ed era in trattative con Peloton e alcuni studi di gioco per utilizzare la tecnologia in accordi white label.

Business Insider riferisce che la società ha spostato la sua attenzione dalla negoziazione di titoli di terze parti per la piattaforma Stadia alla protezione di accordi white label che utilizzano la tecnologia Stadia simile all’accordo AT&T lo scorso ottobre . I partner sarebbero in grado di utilizzare l’infrastruttura di streaming di giochi di Google, ora nota come Google Stream, per alimentare i suoi giochi senza far parte del negozio e dell’ecosistema Stadia.

Uno degli accordi in via di sviluppo includeva il back-end di gioco per le bici da fitness di Peloton, con conseguente annuncio e demo chiusa per il primo dei giochi, chiamato Lanebreak , l’anno scorso. Un altro accordo è stato discusso con Capcom per eseguire demo per nuovi giochi sul suo sito Web utilizzando Google Stream.

Google ha anche presentato una proposta allo studio di Destiny Bungie, che stava “esplorando una propria piattaforma di streaming”, dove Bungie avrebbe posseduto il contenuto mentre Google avrebbe supportato la tecnologia di back-end. Secondo quanto riferito, i colloqui hanno raggiunto “considerevoli” progressi, anche se le fonti non erano sicure se la recente acquisizione di Bungie da parte della Sony avrebbe influenzato i piani.

La società aveva annunciato che avrebbe investito di più nella piattaforma Stadia sottostante l’anno scorso dopo aver chiuso il suo studio di giochi interno Stadia Games and Entertainment. La scorsa estate, la società aveva riorganizzato la divisione Stadia nella “sezione abbonamenti e servizi del gruppo di dispositivi di Google” con il capo di Stadia Phil Harrison che ora riferiva al vicepresidente dei servizi in abbonamento di Google Jason Rosenthal invece che al capo di dispositivi e servizi Rick Osterloh. Anche Teddy Keefe, il responsabile delle partnership di Stadia per Europa, Medio Oriente e Africa, ha lasciato Google il mese scorso e ora lavora in Tencent.

Sebbene Google abbia annunciato che quest’anno dovrebbero arrivare altri 100+ giochi su Stadia, la società ha spostato la priorità sul “lavoro di prova per Google Stream e sulla protezione di accordi white label” con una fonte che stima che “il 20% il focus era sulla piattaforma consumer”.