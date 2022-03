M1 Ultra supera le prestazioni di Intel Mac Pro a 28 core nel primo benchmark trapelato

Il primo benchmark per il chip M1 Ultra di Apple è apparso su Geekbench dopo l’evento di oggi, confermando che l’ M1 Max raddoppiato è davvero in grado di sovraperformare il Mac Pro di fascia più alta come afferma Apple.

Etichettato Mac13,2, il Mac Studio con ‌M1‌ Ultra a 20 core è stato sottoposto a benchmark e ha ottenuto un punteggio single-core di 1793 e un punteggio multi-core di 24055.

In confronto, il ‌Mac Pro‌ di fascia più alta con chip Intel Xeon W a 28 core ha un punteggio single-core di 1152 e un punteggio multi-core di 19951, quindi ‌M1‌ Ultra è il 21% più veloce in questo particolare confronto benchmark quando si tratta di prestazioni multicore. Per quanto riguarda le prestazioni single-core, ‌M1‌ Ultra è il 56% più veloce del ‌Mac Pro‌ a 28 core.

Apple ha affermato che ‌M1‌ Ultra è fino al 60% più veloce del ‌Mac Pro‌ a 28 core per quanto riguarda le prestazioni della CPU, quindi Apple potrebbe fare riferimento a differenze single-core nelle metriche che ha condiviso durante l’evento di oggi.

Questo è solo un benchmark, quindi abbiamo potuto vedere ‌M1‌ Ultra prestazioni migliori in benchmark aggiuntivi dopo il rilascio del 18 marzo di ‌Mac Studio‌.