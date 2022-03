Telegram Messenger ottiene Download Manager, Nuovo menu allegato e altro

Telegram Messenger ha aggiornato la sua app per iPhone e iPad con diverse nuove funzionalità, tra cui un nuovo download manager, menu degli allegati ridisegnato, supporto per lo streaming live con app di terze parti e altro ancora.

Gli utenti di Telegram sono in grado di inviare file di qualsiasi tipo fino a 2 GB ciascuno e accedervi da qualsiasi dispositivo, senza limiti di archiviazione cloud, il che ha reso più popolare il download di file sulla piattaforma.

A tal fine, quando i file vengono scaricati attivamente, nella barra di ricerca viene ora visualizzata una nuova icona che gli utenti possono toccare per visualizzare e gestire i download, sospendere e riprendere tutti i download o solo singoli elementi e selezionarne uno per aumentarne la priorità o visualizzarlo in una conversazione.

Nel frattempo, viene visualizzato un menu degli allegati completamente ridisegnato quando si inviano più foto o video. Gli utenti possono toccare “X selezionato” (X è il numero di elementi) nella parte superiore del pannello per visualizzare in anteprima l’aspetto dell’album nella chat quando viene inviato, nonché riorganizzare o rimuovere i media selezionati.

Altrove, la versione 8.6 di Telegram integra l’opzione della fotocamera in-app nella galleria, mentre una nuova barra di navigazione offre un rapido accesso a foto, file, condivisione della posizione e altro ancora.

Anche nell’ultimo aggiornamento c’è la possibilità per gli utenti di creare un @nomeutente univoco dalla pagina Impostazioni, fornendo agli altri un modo semplice per contattarli tramite Ricerca o il loro collegamento t.me/nome utente senza condividere il proprio numero di telefono.

Inoltre, Telegram ora supporta l’uso di strumenti di streaming di terze parti come OBS Studio e XSplit per trasmettere video in diretta, consentendo agli utenti di aggiungere sovrapposizioni e layout multischermo per un aspetto più professionale.

Infine, le anteprime web dei link t.me hanno ricevuto un nuovo look, aggiungendo sfondi per chat ed elementi di design dal client Web Telegram con tutte le funzionalità.