Apple aggiorna le app iWork per Mac e iOS con nuove funzionalità

Apple ha aggiornato oggi la sua suite di app iWork, introducendo nuove funzionalità per Pages, Numbers e Keynote su dispositivi iOS e Mac. Questi sono i principali aggiornamenti della versione 12, ma ogni app ha ricevuto solo poche modifiche, come descritto di seguito.

Keynote

Su iOS, Keynote ora offre un’opzione per ingrandire le diapositive fino a un livello di zoom massimo del 400 percento, inoltre c’è una nuova funzionalità per modificare la dimensione del carattere in modo più preciso con un massimo di due cifre decimali.

Su Mac, l’app Collegamenti può essere utilizzata per creare o aprire presentazioni, provare una presentazione o iniziare a presentare.

Numbers

In Numbers per iOS, gli utenti possono ora copiare un’istantanea delle celle di una tabella senza formule, categorie o valori nascosti, inoltre formule e celle possono essere riempite automaticamente con VoiceOver. Numbers supporta anche la modifica della dimensione del carattere in modo più preciso con un massimo di due cifre decimali.

Pages

Pages per iOS ora offre un’opzione per pubblicare direttamente su Apple Books con file di dimensioni fino a 2 GB e c’è un’opzione per iniziare rapidamente a scrivere un nuovo documento su iPhone toccando e tenendo premuta l’icona dell’app Pages nella schermata Home. I commenti possono essere letti e le modifiche possono essere monitorate con VoiceOver e le dimensioni dei caratteri possono essere modificate in modo più preciso.