Apple ora offre riparazioni Face ID per iPhone X senza sostituire l’intero dispositivo

Apple ha ampliato il suo programma che consente ai clienti di riparare il proprio sistema Face ID senza sostituire l’intero dispositivo su iPhone X . L’‌iPhone‌ X è stato inizialmente escluso dall’elenco per questo programma.

Apple ha lanciato il programma il mese scorso, offrendo agli Apple Store e ai centri di riparazione autorizzati l’accesso alle parti per il sistema di telecamere TrueDepth e consentendo ai tecnici di riparare ‌Face ID‌ senza sostituire l’intero telefono. Il programma era inizialmente disponibile solo per ‌iPhone‌ XS e successivi, ma ora è stato ampliato per includere ‌iPhone‌ X e, quindi, tutti gli iPhone con ‌Face ID‌.