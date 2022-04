Casinò per dispositivi Android

Il mondo dei casinò online ha registrato una crescita reale da quando il gioco d’azzardo su Internet richiedeva solo di un laptop o di accendere un monitor a casa. Al giorno d’oggi, giocare alle slot online è a portata di mano: puoi accedere ai giochi da casinò dal tuo Android in pochi secondi.

Le caratteristiche del gioco in un casinò da un dispositivo mobile

Giocare in un casinò è possibile non solo dal browser di un computer: puoi “portare” il tuo casino online preferito con te ovunque, direttamente in tasca. La maggior parte dei casinò online rende i propri giochi disponibili su piattaforme mobili, incluso Android.

La funzionalità dell’applicazione mobile del casinò è assolutamente identica alla versione browser su computer. Nel entrambi casi i giochi funzionano grazie alla tecnologia HTML5, quindi non ci sono problemi con l’avvio delle slot machine sul telefono;

La grafica utilizzata nelle applicazioni mobili si distingue per un’immagine luminosa e di alta definizione. Invece di un telefono, è anche possibile utilizzare un tablet Android: l’immagine diventerà più grande ed è più comodo da giocare;

Il caricamento di giochi e casinò in generale è più rapido poiché gli script sono già integrati nell’applicazione e non nel browser. Inoltre, su dispositivi più potenti, il gioco si carica velocemente e la grafica diventa fluida;

Le app del casinò mobile spesso offrono bonus esclusivi che non sono disponibili nella versione web. I bonus vengono dati in segno di gratitudine agli utenti per il download e l’utilizzo dell’applicazione;

Giocare ai casinò online da un dispositivo mobile è possibile ovunque ci sia una connessione Internet stabile.

Le applicazioni mobili per i casinò online sono molto richieste. Se 2-3 anni fa erano utilizzati solo dal 20% dei giocatori, oggi questa cifra è cresciuta fino al 80%. Ecco perché tutti i noti club di gioco offrono ai clienti il download di software sviluppato per dispositivi Android in fase di registrazione.

Slot per casinò Android

La maggior parte dei fornitori di software per casinò ora offre migliori slot online come giochi HTML5. Grazie a questa tecnologia, non importa su quale telefono o tablet Android vuoi utilizzare lo slot corrispondente. Graficamente, il gioco si adatta in modo specifico al tuo dispositivo. Tutte le nuove versioni di giochi di slot dei principali fornitori come Netent o Microgaming sono generalmente compatibili con tutti i dispositivi Android. Gli slot meno recenti potrebbero non funzionare sui dispositivi Android. Questi giochi non saranno offerti dal casinò nella lobby di gioco mobile. Se apri una lobby di giochi sul tuo dispositivo Android, puoi essere certo che tutti i giochi disponibili funzioneranno anche sul tuo dispositivo.

Giocare alle slot su un dispositivo Android è relativamente facile. Vedrai una grande freccia sul lato sinistro o destro dello schermo. La scheda su questa freccia attiva la rotazione. Le scommesse di solito possono essere regolate tramite il menu. Per trovarlo, dovresti guardare i quattro angoli dello schermo. Di solito il menu si trova nell’angolo in alto a destra o in basso a sinistra. È anche possibile attivare il suono del gioco. Tuttavia, in questo contesto, va notato che l’uso del suono può comportare un consumo leggermente superiore della batteria e del traffico Internet. Prima di giocare alle tue slot preferite sul tuo dispositivo Android, dovresti anche assicurarti di avere una connessione Internet mobile veloce.

Giochi da tavolo per Android: roulette, blackjack, baccarat e molto altro

Oltre alle slot machine, i giochi da tavolo sono particolarmente apprezzati dai visitatori dei casinò Android. Anche in questo caso, i principali fornitori di software hanno seguito da tempo l’esempio e offrono anche popolari giochi da tavolo come roulette e blackjack in formato HTML5. Ciò significa che questi giochi da casinò sono compatibili anche con tutti i moderni dispositivi mobili Android.

A differenza delle slot, i giochi da tavolo hanno lo svantaggio di non essere così facili da gestire. Innanzitutto, questo, ovviamente, è connesso alla struttura del gioco. Fare scommesse alla roulette è più difficile che fare un spin su una slot machine. Con dimensioni dello schermo più piccole, questo può rilevarsi un po’ una seccatura. Tuttavia, molti giochi da tavolo per dispositivi mobili Android hanno ottime funzionalità di zoom e, con un po’ di pratica, puoi scommettere in tempi relativamente brevi su dispositivi con schermi più piccoli.