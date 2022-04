Google rilascia l’aggiornamento di aprile 2022 per Pixel 6 e altri con numerose correzioni di bug

prile è alle porte, il che significa che gli smartphone Google Pixel riceveranno l’ultima patch di aggiornamento mensile. L’aggiornamento di aprile include l’ultima patch di sicurezza insieme a diverse correzioni di bug per vari modelli Pixel.

Google ha lanciato la versione stabile di Android 12L insieme all’aggiornamento di marzo e al rilascio di funzionalità per i dispositivi Pixel, rendendo questo il primo aggiornamento da quando è stata rilasciata la versione Android incentrata sui tablet.

Correzioni per Pixel 6 e 6 Pro

Carica batteria:

Ulteriori miglioramenti per le prestazioni di ricarica wireless con alcuni accessori *[2].

Fotocamera :

Risolto il problema che faceva apparire l’anteprima della fotocamera frontale in alcune app ingrandita *[2].

Risolto il problema che causava occasionalmente la visualizzazione di una schermata verde nell’anteprima della fotocamera *[2].

A differenza dei mesi precedenti, Google sembra lanciare l’aggiornamento di aprile per Pixel 6 e Pixel 6 Pro insieme al resto della gamma idonea. Questo non è stato esattamente la norma per i migliori telefoni Android di Google , che hanno dovuto aspettare fino a settimane dopo prima di ricevere l’aggiornamento, con fastidio di coloro che hanno acquistato i telefoni.

Per aggiornare il tuo Pixel, vai su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento sistema e tocca Verifica aggiornamenti . Potrebbe volerci del tempo prima che appaia sul tuo dispositivo e Google afferma che arriverà “nella prossima settimana in fasi a seconda dell’operatore e del dispositivo”.