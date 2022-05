Apple rilascia Swift Playgrounds 4.1 per iPad e Mac

Dopo il lancio di iOS 15.5 e macOS Monterey 12.4, Apple ha rilasciato oggi Swift Playgrounds 4.1, l’ultima versione dell’app per iPad e Mac progettata per insegnare agli utenti come programmare e creare app.

Sul Mac, Swift Playgrounds 4.1 aggiunge una serie di nuove funzionalità, tra cui il supporto per la creazione di app Mac con SwiftUI con macOS 12.4 o versioni successive, procedure guidate che insegnano le basi della creazione di app SwiftUI, aggiornamenti in tempo reale nell’anteprima dell’app quando vengono apportate modifiche e App Store Connect integrazione per caricare le app finite su ‌App Store‌.

Di seguito sono riportate le note di rilascio complete di Apple per la versione Mac di Swift Playgrounds.

Swift Playgrounds 4.1 introduce nuove funzionalità, nuovi contenuti e correzioni di bug. Le nuove funzionalità includono:

– Crea app per Mac con SwiftUI (richiede macOS 12.4 o versioni successive)

– Procedure guidate insegnano le basi della creazione di app SwiftUI

– Anteprima app mostra gli aggiornamenti in tempo reale mentre apporti modifiche alla tua app

– L’integrazione con App Store Connect ti consente di caricare la tua app finita nell’App Store (richiede un account Apple Developer Program)

– Il supporto del pacchetto Swift ti consente di includere codice disponibile pubblicamente per migliorare le tue app

La versione iOS di Swift Playgrounds 4.1 non aggiunge tante nuove funzionalità, ma include una nuova funzione “Continua a usare le app” per aiutare gli utenti a capire meglio come i dati si spostano nelle app SwiftUI.

Aggiunge anche “Forme animate” per insegnare agli utenti come creare, modificare e animare forme, inoltre include “Cattura foto “, che offre uno sguardo avanzato alle impostazione della fotocamera