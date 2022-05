iPhone 14 Max potrebbe arrivare con settimane di ritardo [Aggiornato]

L’ iPhone 14 Max è attualmente in ritardo di circa tre settimane, gli ultimi rumors hanno riferito che almeno un modello ‌iPhone 14‌ era in ritardo di tre settimane a causa di problemi nell’approvvigionamento di Apple in Cina, ma non era chiaro a quale modello ‌iPhone 14‌ si riferisse.

Ora si sà che il modello in questione è ‌iPhone 14‌ Max, il prossimo iPhone di Apple che dovrebbe portare un display da 6,7 ​​pollici più grande alla sua linea di smartphone non Pro.

L’‌iPhone 14‌ Max non dovrebbe entrare in produzione di massa fino alla fine di agosto, probabilmente poche settimane prima che la nuova gamma di ‌iPhone‌ venga svelata a un evento Apple di settembre.

Normalmente, tutti i nuovi modelli di ‌‌iPhone‌‌ completano l’EVT e passano alla fase di verifica entro la fine di giugno.

Dopo la fase di sviluppo dei nuovi iPhone, i principali assemblatori di Apple, Foxconn e Pegatron, entrano in una fase nota come introduzione di nuovi prodotti (NPI) durante la quale il processo di produzione viene abbozzato per gli ultimi progetti.

L’NPI è seguito da diversi processi di verifica finale prima dell’inizio della produzione di massa.