I possessori di Galaxy Watch 4 potranno presto provare la prossima versione di One UI Watch

Samsung ha consentito ai suoi utenti di testare gli aggiornamenti software imminenti prima della loro versione finale. Ciò offre all’azienda un banco di prova al di fuori dei tradizionali metodi di test interni, mettendo il software nelle mani di più utenti. L’obiettivo è cercare di trovare tutti i bug che potrebbero essere stati persi.

Sembra che Samsung sia pronta ad espandere i suoi beta test oltre i migliori telefoni Android poiché la società ha annunciato un programma beta di One UI Watch. Secondo il post sul forum della community Samsung, il programma inizierà il 2 giugno nel paese natale di Samsung, la Corea del Sud, e sarà disponibile per i possessori di Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic.

La registrazione al programma beta non sarà troppo dissimile dalle precedenti versioni beta di One UI per telefoni come il Galaxy S21. Dovrai aver scaricato l’app Samsung Members e aver effettuato l’accesso con il tuo account Samsung. Una volta che la pagina di registrazione alla versione beta è attiva, dovrai solo aprire l’app, toccare il dispositivo di scorrimento appropriato e quindi seguire i passaggi sullo schermo.

Samsung non fornisce alcuna informazione sul fatto che il programma beta di One UI Watch sarà disponibile in altre regioni. Tuttavia, non saremmo sorpresi di vederlo reso disponibile in più posti a un certo punto. Samsung vuole mettere la sua prossima versione di Wear OS nelle mani di quanti più utenti possibile per eliminare eventuali bug che potrebbero sorgere.