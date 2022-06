Apex Legends Mobile viene lanciato in tutto il mondo, Fortnite ora disponibile su qualsiasi schermo

Se aprile è stato un mese importante per i giochi Android, maggio in qualche modo è riuscito a eclissarlo. Non solo Apex Legends Mobile è stato finalmente rilasciato, ma Fortnite è ora tornato sui dispositivi mobili.

Dopo una lunga battaglia legale con Apple, Epic è riuscita a riportare Fortnite su iOS e Android ufficialmente con l’aiuto della piattaforma di gioco Cloud di Microsoft. Nel caso in cui ti sei perso una delle grandi novità di questo mese, esamineremo esattamente ciò che vorrai sapere.

Apex Legends Mobile viene lanciato in tutto il mondo

Apex Legends Mobile ha fatto il suo debutto mondiale dopo diverse beta regionali e un lancio graduale all’inizio di quest’anno. Sarà interessante vedere come andrà nei prossimi mesi e se riuscirà a mantenere la sua base di giocatori, ma la Stagione 1 sembra essere promettente.

Respawn ha già affermato che Apex Legends Mobile è un’entità separata da Apex Legends su console e PC, quindi avrà una propria tabella di marcia con diverse stagioni di contenuti e una cadenza di aggiornamento indipendente.