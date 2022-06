Gioco online: come la tecnologia ha cambiato il modo di divertirsi

Divertirsi non è più la stessa cosa da quando la tecnologia ha raggiunto alcune tappe essenziali. Tra queste, ne troviamo alcune che sono state essenziali per garantire all’utenza un prodotto differente, più immediato e fruibile in maniera ancor più versatile. Il gioco online ha visto forse la trasformazione più importante, in tal senso. Andiamo con ordine.

Dove si gioca di più?

Quando parliamo di gioco online facciamo riferimento ad un settore che rappresenta oltre l’1% del PIL nazionale e che fa registrare un giro d’affari, almeno negli ultimi anni, mediamente di circa 90-10 miliardi di euro. Ci sono, ovviamente, Regioni e città italiane in cui si gioca di più rispetto ad altre: pensiamo a Livorno capitale del gioco d’azzardo; oppure alla Lombardia (oltre 40 miliardi di euro); la Campania e il Lazio.

È impossibile non ricollegare il boom del gioco all’evoluzione tecnologica. D’altronde, la maggior parte del denaro che ruota attorno al settore proviene proprio dal reparto “web”. Ma quali sono, essenzialmente, le motivazioni legate a questa espansione?

Nuove opportunità con Internet

Per prima cosa c’è da dire che sebbene siano passati diversi anni dalla liberalizzazione del settore e dall’apparizione del primo sito di scommesse online, l’evoluzione e il boom è molto più marcato negli ultimissimi anni. Questo perché, la tecnologia ha consentito una serie di incentivi forse fino a qualche anni fa impensabili. Tra tutti? Ovviamente quello di poter giocare in qualsiasi momento, servendosi di un device che si connetta alla rete. Per esempio, oggi è possibile giocare anche con uno smartphone o un tablet.

Ciò si tratta di un incentivo non di poco conto, sia per quanto riguarda i giocatori abituali che i nuovi arrivati. Ci si può divertire in qualsiasi momento, per esempio mentre si viaggia o magari mentre si fa una pausa dal lavoro. Tutto questo ha spinto le case di produzione a pensare a dei prodotti sempre più facilmente fruibili: ecco allora che sono nate delle app specifiche, molto ben dettagliate, e dei siti che vengono definiti responsive, maggiormente adatti al gioco mobile.

Da non dimenticare, poi, che tra gli incentivi legati all’innovazione tecnologica via siano anche i numeri bonus che vengono proposti di continuo all’utente. Un modo per incentivare, appunto, nuovi utenti ad iscriversi a determinate piattaforme e sfruttare delle promozioni che fino a qualche tempo fa non erano neanche pensabili. Insomma, la tecnologia, ormai, la fa da padrone.