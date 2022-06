La pagina dell’evento WWDC 2022 di Apple presenta carte collezionabili AR animate

La 33a Conferenza annuale degli sviluppatori mondiale inizierà con un keynote lunedì prossimo e l’evento è ora presente sul sito Web dedicato agli eventi di Apple . Come per molti eventi Apple, se visiti la pagina su un iPhone o iPad , puoi vedere un easter egg interattivo in realtà aumentata.

Una volta posizionato su una superficie utilizzando l’interfaccia AR, puoi toccare il pacchetto di carte per aprirlo e vedere una serie di facce colorate Memoji.

Toccando una delle carte disponibili, la capovolgi in modo da poter vedere il personaggio Memoji in modo più dettagliato e, se la scorri, puoi tornare alle carte per visualizzare le altre opzioni. Ogni volta che apri il pacchetto di carte, otterrai tre carte separate e ci sono almeno nove opzioni di carte. Questa è una delle esperienze AR interattive più dettagliate che Apple ha progettato per uno dei suoi eventi.

Per vedere l’uovo di Pasqua AR, apri il sito Web degli eventi e tocca i Memoji. Da lì, puoi scansionare l’area intorno a te per vedere il pacchetto di carte in azione, oppure puoi visualizzarlo in modalità “Oggetto” per avere un quadro più chiaro di come appare senza dover navigare nel tuo ambiente fisico.

Il ‌WWDC 2022‌ inizierà alle 10:00 ora del Pacifico lunedì 6 giugno. Oltre a essere trasmesso in streaming su YouTube , l’evento può essere guardato attraverso la pagina Web degli eventi e nell’app Apple TV .