Il MacBook da 12 pollici di Apple potrebbe avere il modello Pro con M2 Pro e M2 Max

Apple sta considerando di lanciare un nuovissimo notebook da 12 pollici alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Sembra che non sia chiaro se il modello da 12 pollici sarebbe un MacBook di fascia bassa o un MacBook Pro di fascia alta.

L’ utente di Twitter ” Majin Bu ” ha affermato che il modello sarà un nuovo MacBook Pro da 12 pollici che potrebbe essere dotato dei chip M2 Pro e M2 Max di prossima generazione di Apple. Inoltre ha affermato che l’M2 Max sarà dotato di una CPU a 12 core e una GPU fino a 38 core, mentre l’M1 Max raggiunge al massimo una CPU a 10 core e una GPU a 32 core.

Apple ha introdotto un MacBook ultrasottile da 12 pollici che pesava solo due chili nel 2015, ma il notebook è stato interrotto nel 2019. E nella fascia alta, Apple ha offerto un PowerBook G4 da 12 pollici a metà degli anni 2000 , prima del MacBook Pro originale.

In ogni caso, i chip in silicio Apple offrono prestazioni impressionanti per watt, aprendo la strada ad Apple per introdurre MacBook ultraportatili e ad alte prestazioni senza i vincoli termici dei processori Intel che l’azienda ha utilizzato nell’ultimo decennio e mezzo.