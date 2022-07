Apple ora ha 860 milioni di abbonamenti a pagamento in tutti i servizi

Apple ha ora oltre 860 milioni di abbonamenti a pagamento su tutti i suoi servizi, tra cui Apple Music , Apple TV+ , Apple News , iCloud e altro ancora, ha affermato oggi Luca Maestri, chief financial officer dell’azienda.

Parlando durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre di Apple, Maestri ha affermato che Apple ha oltre 860 milioni di abbonamenti, con un aumento di 160 milioni negli ultimi 12 mesi. Apple non fornisce una ripartizione del conteggio degli abbonati per servizio, ma Maestri ha affermato che la crescita è stata forte in offerte come “Apple TV+” e Apple Arcade .

Apple ha superato le aspettative degli analisti per il terzo trimestre, registrando un fatturato di 82,96 miliardi di dollari. Mentre le vendite di iPhone sono aumentate del 2,5%, le vendite di Mac, iPad , dispositivi indossabili, casa e accessori sono diminuite anno su anno a causa di vincoli di offerta e fattori macroeconomici.

Aggiornamento : questo articolo è stato aggiornato per chiarire che la cifra di 860 milioni si riferisce agli abbonamenti, non agli abbonati. Un singolo utente può avere più abbonamenti tramite Apple.