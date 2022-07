Apple ora accetta i preordini per il nuovo MacBook Air con chip M2

Il nuovo MacBook Air di Apple con il chip M2 è ora disponibile per l’ordine nel negozio online di Apple. Le consegne ai clienti e la disponibilità in negozio inizieranno venerdì 15 luglio.

Annunciato a giugno al WWDC, il nuovo ‌MacBook Air‌ aggiornato e riprogettato presenta la più grande revisione del design della linea ‌MacBook Air‌ dal 2010 ed è il primo a presentare il chip ‌M2‌.

Il nuovo modello presenta un display da 13,6 pollici leggermente più grande, una tacca sulla cornice superiore che ospita una fotocamera 1080p aggiornata, un corpo piatto e uniforme simile al MacBook Pro e nuove opzioni di colore Starlight e Midnight.

Per quanto riguarda la connettività, sul ‌MacBook Air‌ sono disponibili due porte USB-C insieme a una porta MagSafe per la ricarica e un jack per cuffie da 3,5 mm con supporto per cuffie.

La macchina include anche un sistema audio a quattro altoparlanti integrato che supporta l’audio spaziale e l’ampio stereo. Dispone inoltre di un array di tre microfoni.

Il chip ‌M2‌ di nuova generazione presenta una CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core, oltre al supporto per un massimo di 24 GB di memoria. Rispetto all’M1 , l’‌M2‌ offre miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza con una CPU più veloce del 18%, una GPU più veloce del 35% e un motore neurale più veloce del 40%.