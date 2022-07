Apple riporta i risultati del terzo trimestre 2022: $ 19,4 miliardi di profitto su $ 83 miliardi di entrate

Apple ha annunciato oggi i risultati finanziari per il suo terzo trimestre fiscale del 2022, che corrisponde al secondo trimestre solare dell’anno.

Per il trimestre, Apple ha registrato un fatturato di $ 83 miliardi e un utile netto trimestrale di $ 19,4 miliardi, o $ 1,20 per azione diluita, rispetto a un fatturato di $ 81,4 miliardi e un utile netto trimestrale di $ 21,7 miliardi, o $ 1,30 per azione diluita, nel trimestre di un anno fa .

Il margine lordo per il trimestre è stato del 43,3%, secondo Luca Maestri, CFO di Apple. Apple ha anche dichiarato un dividendo trimestrale di $ 0,23 per azione, pagabile l’11 agosto agli azionisti registrati a partire dall’8 agosto.

Di seguito è illustrata una ripartizione categoria per categoria delle entrate del terzo trimestre 2022 di Apple.

iPhone: $ 40,6 miliardi, rispetto ai $ 39,5 miliardi del trimestre di un anno fa

iPad: $ 7,2 miliardi, in calo rispetto a $ 7,3 miliardi nel trimestre di un anno fa

Mac: $ 7,3 miliardi, in calo rispetto a $ 8,2 miliardi nel trimestre di un anno fa

Indossabili, casa e accessori: $ 8,0 miliardi, in calo rispetto a $ 8,7 miliardi nel trimestre di un anno fa

Servizi: $ 19,6 miliardi, in aumento rispetto a $ 17,4 miliardi nel trimestre di un anno fa

Tim Cook, CEO di Apple:

I risultati record di questo trimestre parlano dei continui sforzi di Apple per innovare, promuovere nuove possibilità e arricchire la vita dei nostri clienti. Come sempre, siamo all’avanguardia con i nostri valori e li esprimiamo in tutto ciò che costruiamo, dalle nuove funzionalità progettate per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti, agli strumenti che miglioreranno l’accessibilità, parte del nostro impegno di lunga data nel creare prodotti per tutti.

Come accade ormai da oltre due anni, Apple ancora una volta non fornisce indicazioni per il trimestre in corso che termina a settembre.