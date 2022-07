Samsung aggiorna le sue app Note e Orologio

Con Android 13 stabile destinato ad arrivare tra poche settimane, le voci sulla One UI 5 di Samsung stanno prendendo piede. Prima di questo aggiornamento, la società ha aggiornato alcune delle app fornite di base con il software Samsung Notes e Samsung Clock.

L’app Samsung Notes ha ricevuto un nuovo strumento di riempimento nel menu di modifica dello stile che ti consente di riempire gli spazi chiusi con il colore che preferisci. SamMobile ha anche individuato un’altra aggiunta che non è stata menzionata nel log delle modifiche: ora puoi impostare la dimensione del carattere più piccola di 8pt.

Nel frattempo, l’aggiornamento dell’app Orologio (12.1.21.1) ha una portata più ristretta, apportando solo alcune modifiche minori all’interfaccia utente senza introdurre nuove funzionalità. I pulsanti Annulla e Salva nella schermata di modifica dell’allarme sono stati ottimizzati in modo da essere più evidenti con i “Pulsanti di evidenziazione” attivata. Ci sono anche altri miglioramenti vari e un po’ di quella correzione di bug come al solito, anche se non sono dettagliati nel changelog.

Entrambi gli aggiornamenti sono disponibili sul Galaxy Store, ma c’è sempre la possibilità che tu non li veda immediatamente a causa di discrepanze regionali.