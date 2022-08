Apple aggiorna Boot Camp con miglioramenti Wi-Fi e correzioni di bug

Apple ha rilasciato oggi una nuova versione di Boot Camp, il software che consente di eseguire Windows su Mac basati su Intel. Boot Camp 6.1.16 è un aggiornamento per la correzione di bug che risolve problemi minori e sostituisce il precedente aggiornamento 6.1.12 che risolveva i problemi di stabilità con i driver Bluetooth e WiFi.

Secondo le note di rilascio per l’aggiornamento, il software introduce il supporto WiFi WPA3 e risolve un problema del driver Bluetooth che a volte si verificava quando si riprendeva dalla modalità di sospensione o ibernazione.

Apple a marzo ha introdotto un aggiornamento Boot Camp 6.1.17 disponibile per i possessori di Mac Intel che eseguono uno Studio Display.

Gli utenti Boot Camp possono accedere al menu Start in Windows e aprire l’app Apple Software Update per installare i nuovi driver Boot Camp.

Boot Camp è una funzionalità disponibile solo sui vecchi Mac basati su Intel. Non è compatibile con i Mac in silicone Apple e queste macchine non sono in grado di eseguire Windows se non con il software di virtualizzazione.