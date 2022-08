Apple aggiunge altri otto Mac all’elenco dei prodotti vintage

Come previsto , oggi Apple ha aggiornato il suo elenco di prodotti vintage con altri otto modelli di MacBook, MacBook Air, MacBook Pro e iMac rilasciati nel 2015 e nel 2016.

In particolare, i primi modelli di MacBook Pro con Touch Bar sono ora classificati come vintage. Apple ha introdotto la Touch Bar nell’ottobre 2016 come parte di una riprogettazione completa del MacBook Pro. Da allora Apple ha rimosso la Touch Bar dai modelli MacBook Pro di fascia alta, ma è ancora disponibile sul nuovo MacBook Pro da 13 pollici con il chip M2.

L’elenco completo dei Mac diventati vintage a fine luglio:

MacBook (12 pollici, inizio 2016)

MacBook Air (13 pollici, inizio 2015)

MacBook Pro (13 pollici, inizio 2015)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, due porte Thunderbolt)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, quattro porte Thunderbolt)

MacBook Pro (15 pollici, 2016)

iMac (21,5 pollici, fine 2015)

iMac (27 pollici, Retina 5K, fine 2015)

Anche i modelli di iPad Pro da 9,7 pollici rilasciati nel 2016 sono vintage.

Un dispositivo diventa vintage una volta trascorsi cinque anni dall’ultima distribuzione del dispositivo in vendita da parte di Apple. I prodotti vintage non sono generalmente idonei per le riparazioni presso gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple, a meno che i pezzi di ricambio non rimangano disponibili.