Apple Watch Pro presenterà una cassa più grande da 47 mm con display piatto

Il cosiddetto “Apple Watch Pro” sarà caratterizzato da una dimensione della cassa più grande di 47 mm, secondo un rapporto di oggi dal sito Web giapponese Mac Otakara . In confronto, l’Apple Watch Series 7 è disponibile con cassa da 41 mm e 45 mm.

Una dimensione della cassa più grande di 47 mm farebbe sì che l’Apple Watch Pro abbia un display più grande, che potrebbe misurare 1,99 pollici in diagonale .

Il rapporto, citando le informazioni ricevute da “fonti affidabili”, afferma anche che l’Apple Watch Pro sarà caratterizzato da un display completamente piatto, mentre i modelli di Apple Watch esistenti hanno bordi leggermente curvi attorno al display. Il design piatto potrebbe migliorare la durata dell’Apple Watch Pro, che secondo Mark Gurman di Bloomberg sarà un modello “robusto” progettato per attività ad alto impatto come l’escursionismo e gli sport estremi.

Mentre una dimensione del case di 47 mm è una nuova informazione, in precedenza si diceva che il display piatto fosse . Altre caratteristiche previste per Apple Watch Pro includono un involucro in titanio, una maggiore durata della batteria, una modalità a basso consumo ampliata, un chip S8 e altro ancora.

Apple dovrebbe annunciare l’Apple Watch Pro insieme a due modelli standard di Apple Watch Series 8 e l’iPhone 14 al suo evento mediatico del 7 settembre . Il prezzo resta da vedere, ma i modelli di Apple Watch in titanio attualmente partono da $ 799 negli Stati Uniti, quindi sarebbe ragionevole aspettarsi un prezzo di partenza compreso tra $ 799 e $ 999.