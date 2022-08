La serie Huawei Mate è tornata con il Mate 50, lanciato a settembre

Il divieto commerciale degli Stati Uniti ha inferto un duro colpo al business degli smartphone di Huawei. L’azienda cinese non è uscita del tutto dal mercato, ma la carenza di componenti l’ha costretta a rallentare notevolmente il ritmo dei lanci. E mentre i telefoni Huawei sono disponibili al di fuori della Cina, la mancanza di accesso a Google Play non fà trovare molti acquirenti. Nonostante tutti questi ostacoli e battute d’arresto, l’azienda ha rilasciato alcuni dispositivi impressionanti nel corso degli anni, tra cui il pieghevole Mate Xs 2 , P50 Pocket e la serie P50 . Ora, Huawei si sta preparando a lanciare il Mate 50 in Cina il 6 settembre, un giorno prima del presunto evento di lancio di iPhone 14.

Il Mate 40 , lanciato nell’ottobre 2020, è stato l’ultimo telefono della gamma del produttore di smartphone cinese. A seguito delle varie sanzioni commerciali che hanno portato a una carenza di componenti principali, la società presumibilmente ha deciso di non rilasciare nuovi telefoni della serie. Quasi due anni dopo, l’azienda prevede di resuscitare il marchio con il Mate 50. La gamma Mate ha rappresentato il meglio di ciò che Huawei ha da offrire, quindi sarà interessante vedere cosa offre il prossimo telefono Mate.

Huawei Mate 20 del 2018 è stato l’ultimo telefono con marchio Mate che abbiamo recensito. Allora, lo abbiamo trovato tra i migliori smartphone non in arrivo negli Stati Uniti. Quindi, Huawei Mate 50 ha delle scarpe grandi da riempire.