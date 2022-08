L’ex ingegnere Apple si dichiara colpevole di aver rubato i segreti dell’auto Apple

L’ex dipendente di Apple Xiaolang Zhang oggi si è dichiarato colpevole di furto di segreti commerciali, che potrebbero portarlo fino a dieci anni di prigione, riferisce la CNBC . Zhang è stato assunto per la prima volta da Apple nel dicembre 2015 per lavorare su Project Titan, sviluppando software e hardware per veicoli autonomi.

Come parte del Compute Team, Zhang ha progettato e testato circuiti stampati per analizzare i dati dei sensori e gli è stato concesso l’accesso ai database interni sicuri e riservati di Apple. Nell’aprile 2018, Zhang ha lasciato Apple per la startup cinese XMotors e, poco dopo, Apple ha scoperto che aveva rubato dati e hardware sensibili di sviluppo di Apple Car .

Nel luglio 2018, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha accusato Zhang di furto di segreti commerciali e poco dopo è stato arrestato per aver tentato di lasciare il paese. Zhang questa settimana ha chiesto un patteggiamento, che è sotto sigillo con il governo degli Stati Uniti.

Insieme a 10 anni di carcere, Zhang potrebbe dover pagare fino a 250.000 dollari di multa. La sentenza è prevista per il 14 novembre.